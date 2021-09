Sergio Mayer rompe el silencio sobre su estado de salud y explica cuál es el padecimiento que tiene

De acuerdo con el National Institute of Deafness and Other Communication Disorders de EEUU, la hipoacusia o sordera súbita "se produce como una pérdida rápida e inexplicable de la audición, ya sea de pronto o en el transcurso de unos días" y "ocurre porque algo no funciona en los órganos sensoriales del oído interno". Además, el cuadro "frecuentemente afecta a solo un oído".