Bárbara Mori habla de su hijo tras él revelar que tuvo intimidad con una amiga de ella: “Lo cabr…”

Bárbara Mori habló de la participación que su hijo, Sergio Mayer Mori, está teniendo dentro de un ‘reality show’ en México.

La declaración de la actriz llega luego de que el cantante destapó en el show, durante una conversación con sus compañeros, que tuvo intimidad con “una amiga” de su madre.

Tras su confesión, el también actor aseguró que no temía que su “jefa”, como la llama, se enterara de lo que hizo pues “no ve esta mamad…”.

Bárbara Mori habla de su hijo

A días de que se volviera viral la revelación de Sergio Mayer Mori, Bárbara Mori compartió el orgullo que siente por él.

“Pues, mi hijo, ¿qué te puedo decir yo de él? Es lo más cabr… Mi hijo es hermoso”, dijo en entrevista para ‘Venga la Alegría’.

La protagonista de telenovelas como Rubí, que puedes ver aquí en ViX, manifestó que le fascina que ahora el público pueda saber más del cantautor.

“Creo que cada quien trae lo suyo”, expresó, “me encanta que lo puedan conocer, pero yo estoy perdidamente enamorada de él”.

La productora, en esta ocasión, no aclaró si ya está enterada del posible romance que su primogénito mantuvo con una de sus allegadas.

Sergio Mayer preocupado por su hijo

Por su parte, Sergio Mayer, papá de Sergio Mayer Mori, admitió que está angustiado por el hecho de que el intérprete de ‘Es por ti’ esté ganando tanta popularidad en redes sociales.

“Que esté cayendo sobre él mucho peso y responsabilidad del programa me preocupa porque no me parece correcto ni justo”, explicó al matutino.