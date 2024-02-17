Hija de Sergio Mayer debuta en las telenovelas, pero no sabe si se dedicará a la actuación

Video Hija de Sergio Mayer no quiere que su papá tenga OnlyFans, él aclara si lo cerrará

En 2021, Antonia Mayer, la hija mayor de Issabela Camil y Sergio Mayer, comenzó su carrera como actriz en la película 'Soy Tu Fan', la cual se estrenó un año después. Ahora, la adolescente de 17 años debuta en el mundo de las telenovelas, género en el que sus padres han dejado huella.

La jovencita es parte del elenco del nuevo melodrama de Juan Osorio, El Amor No Tiene Receta, el cual protagonizan Claudia Martin y Daniel Elbittar, historia que se estrenará en México el 19 de febrero.

En esta proyecto, Mayer dará vida a la mejor amiga de Gala, papel interpretado por Isabella Tena, y su personaje tendrá toques de villana.

Antonia Mayer en El Amor No Tiene Receta. Imagen El Amor No Tiene Receta/Instagram

Antonia Mayer no sabe si será actriz toda su vida

Aunque ya ha comenzado a forjar su carrera en el mundo del espectáculo siguiendo los pasos de sus padres, aún no está segura si esta es su verdadera vocación, por lo que no descarta en un futuro dedicarse a otra cosa.

" Creo que es muy temprano para decidir eso porque la gente está en un cambio constante, entonces todavía no te podría decir que sí porque el día de mañana te podría decir que la verdad no, quiero ser doctora, entonces creo que todavía estoy muy joven para decidir si me quiero dedicar a esto toda la vida", dijo la actriz a la revista TVyNovelas en la presentación oficial de El Amor No Tiene Receta.

Por lo pronto, Antonia está comprometida con el proyecto producido por Juan Osorio y señaló que "a donde la vida nos lleve y lo que tenga que pasar".

A mediados de noviembre de 2023, la primogénita de Issabela Camil confirmó su participación en la historia y reveló que hizo una prueba para obtener el papel.

"Hice el casting y pues sí, me marcaron y me dijeron tienes el papel (…) Fue como todo muy repentino, fue mucha emoción, muchas emociones de miedos, de nervios, de felicidad, emociones, entonces fueron muchas emociones al mismo tiempo, pero ya estamos bien", contó en entrevista con el periodista Edén Dorantes.

Sin embargo, fue el 6 de diciembre cuando la producción de Juan Osorio hizo el anuncio oficial y le dio la bienvenida a la telenovela a través de Instagram.

Además de Antonia, Issabela Camil y Sergio Mayer tienen otra hija, Victoria, de 12 años.

Por su parte, el actor tiene un hijo mayor, Sergio Mayer Mori, a quien tuvo durante su relación con la actriz Bárbara Mori. El joven de 26 años, ya le dio una nieta, Mila.