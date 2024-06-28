Hijo de Niurka vuelve a usar falda "de la sección de mujeres" y dedica su look a famoso actor

Video Hijo de Niurka Marcos se casa: Emilio Osorio sorprende a todos al lucir una falda en la boda

Emilio Osorio, hijo menor de Niurka Marcos y Juan Osorio, dejó claro una vez más que no tiene miedo de desafiar las normas tradicionales de la moda. En una reciente aparición pública, tras un showcase que presentó junto a su hermana Romina Marcos, el actor de ‘Mi marido tiene familia’ volvió a elegir una falda como parte de su atuendo.

Durante una entrevista que Emilio concedió a varios medios de comunicación, entre ellos al youtuber @elfernan3662, dijo que la prenda iba totalmente dedicada al exmiembro del team infierno Sergio Mayer, quien fue su compañero en La Casa de los Famosos México, y que la adquirió precisamente en la sección de ropa femenina.

“Dedicado totalmente al 'Tata' (Mayer). Él fue el que me dijo: 'No hay problema, usa falda cuando quieras', y justo esta es de la sección de mujeres”.

Sergio Mayer fue como un mentor para Emilio dentro del reality show, además de aconsejarlo durante su estancia, lo animó a experimentar con la moda sin preocuparse por las convenciones de género.

Emilio expresó su gratitud hacia él, y mencionó que este le había dado la confianza para usar esta prenda cuando quisiera. También agregó que le gustaría que muchas más personas se abrieran y se atrevieran a usar la ropa que les gusta y que más les acomoda.

“Creo que está bonito que la gente heterosexual también se atreva; la ropa no tiene género. Eso lo intento demostrar en mis videos, en mis redes, en mi vida diaria”, dijo al respecto.

Critican a Emilio Osorio por usar falda en la boda de su hermano

Esta no es la primera vez que Emilio causa revuelo con sus elecciones en cuanto a ropa. El pasado 24 de febrero, durante la boda de su hermano Kiko con Kimi Ishiwara en una hacienda de Yucatán, el joven actor lució una falda plisada negra que combinó con una camisa blanca.

Este atuendo generó una mezcla de elogios y críticas. Algunos usuarios en redes sociales admiraron su originalidad, mientras que otros lo cuestionaron por no seguir las normas tradicionales y el protocolo de vestimenta para una celebración de ese tipo.

El actor asistió con falda a la boda de su hermano mayor Kiko Marcos. Imagen Instagram @emilio.marcos



A pesar de las críticas, Emilio respondió a los comentarios con humor: “¡Qué des…dre por una falda!”. Por su parte, su hermana Romina lo apoyó de una manera más irreverente: “¿Qué tal sentir el airecito en los…?”, frase que completó con un par de emoticones de unos huevos y otro con una carita riéndose hasta las lágrimas.

Las críticas pasadas no causaron ningún efecto en Emilio, quien sigue apostando por su autenticidad y su osadía para vestir según su propio estilo.

Su hermana Romina lo apoyó por su audaz forma de vestir. Imagen Instagram @emilio.marcos