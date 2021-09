Reportan a Sergio Mayer hospitalizado y delicado de salud en México, esto es lo que sabemos

Pero después, los presentadores del matutino anunciaron que Mayer no se presentó. "Nos acabamos de enterar que es muy probable que Sergio esté hospitalizado, no nos consta, pero no nos ha contestado el teléfono", indicó Arath de la Torre. Luego, Andrea Legarreta agregó: "El viernes, cuando la producción le hizo la invitación, comentó que estaba enfrentando un virus que le había dañado el oído, entonces al parecer está en un hospital".