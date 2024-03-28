Sergio Mayer Bretón

Sergio Mayer confiesa si le dolió que su primogénito se quitara su apellido

El actor reaccionó a las recientes declaraciones de Sergio Mayer Mori en las que reveló que para su proyecto musical solo dejaría el apellido de su famosa mamá.

Video ¿Sergio Mayer se está reconciliando con su hijo? El actor le hizo una seria propuesta

Sergio Mayer reaccionó al anuncio de su primogénito, Sergio Mayer Mori, sobre que se quitaría el apellido paterno para su nombre artístico.

El 14 de marzo el cantante, de 26 de años, dijo a la prensa que para su nuevo proyecto musical se dejaría solo el apellido Mori con la intención de que el público no tenga prejuicios por su nombre.

“Ya lo cambié (el nombre). Es algo que ya se sabe y podrías verlo en cualquier momento. El proyecto musical es Mori, nada más. Lo que estábamos buscando con esto es que sea un poco más conciso y preciso, sin estos prejuicios que vienen al escuchar el nombre completo, tener un poco más la mente abierta y ver este nuevo proyecto como una nueva etapa”, dijo en la entrevista publicada por Berenice Ortiz en YouTube.

¿Le dolió a Sergio Mayer que su hijo se quitara el apellido?

El exintengrante de Garibaldi explicó que su primogénito no se está quitando el apellido paterno, pues solo es una estrategia para su faceta como cantante.

“Artísticamente, sacó su nuevo proyecto musical y la disquera le propuso que fuera más corto porque generaba confusión y demás, tomaron la decisión que fuera Mori porque es más fácil y corto, pero no es que se cambie el nombre o el apellido”, explicó en 'La Mesa Caliente'.

Negó que le afectara el nuevo nombre artístico de su hijo y reconoció que no debe ser fácil para él cargar con su nombre y apellido.

"No (me dolió) yo creo está haciendo lo correcto, porque también hay que reconocer que cargar con el apellido Mayer y además el Sergio Mayer en este momento... Él con su proyecto, nuevo y fresco creo que está haciendo lo correcto, no hay problema", señaló en la entrevista.

Mayer aseveró que apoyará cualquier decisión que su hijo tome respecto a su carrera, pues nada de eso romperá su parentesco.

“Que se llame Mori no es ningún problema, él sigue siendo Mayer porque siempre va a ser mi hijo toda la vida, pero no necesariamente quiere decir que se esté quitando el apellido Mayer", concluyó.

