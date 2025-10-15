Sergio Mayer Mori compara su caso con el de Sasha: acusa presión sobre él aunque era menor de edad

Video Natália Subtil arremete contra Sergio Mayer Mori por la manutención de su hija: “Es una vergüenza”

Sergio Mayer Mori, al reflexionar sobre su relación y posterior separación de la madre de su hija, Natalia Subtil, y el consecuente escrutinio mediático, estableció una comparación entre su experiencia y el reciente precedente legal marcado por el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano.

El actor describióa, durante su participación en un reality show, la situación del productor y la cantante como "una historia muy parecida "de un güey muy grande con una persona muy joven".

Mayer Mori recordó el momento en que le comunicó a Natalia que, si bien tendrían a la bebé, no estarían juntos como pareja: “No va por ahí, la vamos a tener, voy a estar ahí, pero pues, güey, no vamos a estar juntos, o sea, yo no yo no quiero eso, güey, ahorita", recordó haberle dicho a su ex.

Tras la ruptura, según Mayer Mori, Natalia Subtil se fue de la casa y acudió a "revistas amarillistas" para afirmar: "Este güey me embarazó, este güey me sacó de la casa, este güey no sé qué".

El actor subraya que, durante este conflicto, él era el menor de edad y acusa que la presión social y mediática recayó sobre él pese a no ser todavía un adulto porque “tiene pito” y por ser hijo de una figura pública.

Sergio Mayer Mori acusa que la presión recayó sobre él aunque era menor de edad

Mayer Mori enfatizó en que hace 10 años, cuando ocurrió la situación, no existía una conciencia pública sobre la diferencia de edades en el contexto de su relación y lamentó el tratamiento que se dio al caso en los medios de comunicación.

“Yo era el menor de edad, güey, y aún así la prensa y todo… porque tengo pito.. pero la prensa puede ser objetiva y decir, 'Miren esta nota que está embarazada, pero güey, ¿qué pedo?'".

El hijo de Bárbara Mori señaló que actualmente sí se pone atención en estos casos: “Hoy veo que dicen, 'Oye, pero ¿qué pedo las edades? ¿Por qué nadie dice nada?' Hoy todo el mundo está al pedo con eso".

Sergio Mayer Mori responde si quiere dañar a Natalia Subtil tras lo ocurrido

El padre de Mila aclaró que "lo último que quiere es que se ch... a Natalia". "Yo no quiero que no chambee, yo quiero que le vaya bien a Natalia".

Aunque lamentó no poder ver a su hija, Mayer Mori calificó a su ex como una buena madre, "independientemente de cualquier cosa que haya hecho, primero que nada esta mi hija para mí. Gracias Natalia porque te has rifado, Mila es una superniña".