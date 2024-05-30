Sergio Mayer Bretón

Esto opina Sergio Mayer de que su hijo use ropa de mujer y bolso

El actor considera que quienes emiten críticas tienen algún "complejo" o "problema emocional". Incluso, ventiló que él también usa prendas de mujer.

Por:Ashbya Meré
Por:Ashbya Meré
Sergio Mayer salió en defensa de su hijo Sergio Mori por usar ropa y accesorios de mujer, señaló que las personas deben ser respetuosas e incluyentes.

"Los que critican son los que tienen algún complejo, alguna tontería en la cabeza que se la pasan criticando (…) Hay que ser respetuosos, tolerantes, incluyentes", dijo a los medios, reportó el periodista Edén Dorantes.

El 23 de mayo el hijo de Bárbara Mori acudió a un evento donde fue vestido con ropa de mujer un bolso, lo que provocó algunas críticas y comentarios.

A pesar de la polémica, Mayer reconoce que la gente tiene derecho a opinar: "Quien critica es quien tiene algún complejo y algún problema emocional o mental y lejos de dar coraje da lástima (…) Tienen todo el derecho a expresar y cada quien toma las críticas como quiere".

Incluso, señaló que él mismo usa accesorios que generalmente portan las mujeres: " Yo traigo dos aretes y traigo una blusa de mujer, me siento a gusto, me siento a todo dar".

El actor, de 58 años, también ha sido centro de críticas por usar falda, como en 2019 cuando llegó a la entrega de los Premios Platino del Cine Iberoamericano o en los Premios Metropolitanos semanas después.

Photo © 2019 Eyepix Images/The Grosby Group Mexico, May 13, 2019 Red carpet of Platinum Awards of Ibero-American Cinema at Parque Xcaret on May 13, 2019 in Riviera Maya, Mexico
Photo © 2019 Eyepix Images/The Grosby Group Mexico, May 13, 2019 Red carpet of Platinum Awards of Ibero-American Cinema at Parque Xcaret on May 13, 2019 in Riviera Maya, Mexico
Imagen The Grosby Group

A Sergio Mori le gusta usar bolsa

El 23 de mayo Sergio Mori acudió a un evento en la Ciudad de México y en la alfombra roja fue abordado por la prensa sobre su bolso, pues es un accesorio que generalmente usan las mujeres.

"Tengo tantas cosas que quiero traer que donde me las pongo. Es irrelevante yo creo. Es un accesorio bastante funcional", dijo a los medios, entre ellos el reportero Alan Saldaña.

Esa noche el cantante, de 26 años, reveló que llevaba puestas prendas femeninas, pues en muchas ocasiones compra su ropa en el departamento de mujer.

"A mí me gusta eso mucho eso de la moda. En la zona de hombre (hay) pantalón camisa o saco todo el tiempo, cambia el color, pero no cambia el diseño. Me voy a la zona de mujer y encuentro este tipo de cosas y obviamente es muy diferente".

Señaló que actualmente ya no importa el género de las prendas.

"Es irrelevante eso que esto está diseñado para un cuerpo de mujer porque cualquiera lo puede usar (…) Yo siempre estoy intentando ser lo más genuino posible conmigo mismo", sentenció.

Sergio Mori con bolso.
Sergio Mori con bolso.
Imagen Sergio Mayer Mori/Instagram
