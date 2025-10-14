Bárbara Mori

Hijo de Bárbara Mori revela que tuvo intimidad con una amiga de la actriz: ¿su mamá lo sabía?

Sergio Mayer Mori hizo una confesión sobre su vida amorosa, en la cual también salió mencionada su famosa madre.

Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, confesó que mantuvo intimidad con una amiga de su mamá.

Fue durante su estancia en un nuevo ‘reality show’ que el cantante, de 27 años, sorprendió a sus compañeros haciéndoles dicha revelación mientras jugaban.

“Tengo una: yo nunca, nunca me he cojid… a una amiga de mi jefa”, dijo el también actor antes de soltarse a reír.

Después de unos segundos, él se lamentó de su declaración, llevándose la mano al rostro y expresando: “Se me olvida que estoy aquí”.

¿Bárbara Mori sabía de la relación de su amiga con su hijo?

Siguiendo con la dinámica, uno de los colegas de Sergio Mayer Mori le aseveró que su “mamá se va a enterar de muchas cosas”.

Aunque el primogénito de la protagonista de ‘Rubí’ no destapó entonces si es que ella ya sabía de dicho amorío, sí dejó claro que no teme que se entere de detalles de su vida.

“No, mi jefa, gracias al cielo, no ve esta mamad…”, aseguró el intérprete de ‘Solo contigo’.

Luego de que le señalaran que su papá, Sergio Mayer, podría hacerle “una intervención saliendo” del programa en el que se encuentran, el artista bromeó aseverando que él se “la chu…”.

¿Fabiola Campomanes se involucró con Sergio Mayer Mori?

Después de que las palabras de Sergio Mayer Mori se volvieran virales, en redes sociales comenzó a especularse que él podría estar hablando de Fabiola Campomanes, quien está en el mismo proyecto.

Ella no estaba presente cuando él contó su versión de la historia, por lo que al momento se desconoce su opinión.

No obstante, Infobae retoma que en un ‘live’, Sergio Mayer abordó la cercanía que mantienen la presentadora y Bárbara Mori.

“Fabiola es muy amiga de su mamá y la hija de Fabiola es muy amiga de Sergio [Jr.], crecieron juntos”, expresó, cita el medio.

En su encierro en ‘La Casa de los Famosos México’, primera temporada, el exGaribaldi destapó que mantuvo un idilio con Campomanes, esto al terminar ‘Big Brother VIP 4’, donde participaron.

