Familia de Daniel Bisogno revela qué pasará con cenizas del presentador: buscan cumplirle "sueño"

La familia de Daniel Bisogno buscaría cumplir lo que consideran habría sido el "sueño" del famoso presentador mexicano tras su muerte.

El también actor falleció el pasado 20 de febrero en un hospital de la Ciudad de México "a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado", dijo el show 'Ventaneando' a través de X.

Ahora se han dado detalles de lo que podría ocurrir con las cenizas del artista de 51 años luego de haber sido cremado.

Hermano de Daniel Bisogno dice a dónde irían cenizas

Alex Bisogno, hermano del comunicador, fue cuestionado respecto al destino que tendrán las cenizas del también productor teatral.

"Todavía no tenemos totalmente resuelto qué va a pasar con las cenizas, probablemente las coloquemos junto a las cenizas de mi mamá", reveló en declaraciones presentadas en el show 'Al extremo' este sábado 22 de febrero.

"Creo que ese hubiera sido el sueño de mi mamá, el sueño de Daniel. Ellos siempre tuvieron una conexión única e irrepetible", compartió.

Cristina Riva Palacio, exesposa del actor y madre de su única hija, también fue cuestionada respecto al asunto de las cenizas.

"Todavía lo estamos viendo eso, es un tema complicado entre familia, pero será todo para el bien de todos en familia", dijo a medios como ¡Siéntese Quien Pueda! la noche del viernes 21 de febrero.

- "Y ya está con su mamá", le dijo un miembro de la prensa.

-"Exactamente", contestó la que fue la última esposa de Bisogno.

Daniel Bisogno muere casi un año después que su madre

La señora murió el 24 de febrero de 2024, cuando su famoso hijo se encontraba internado en México en una de las varias ocasiones que fue hospitalizado desde que iniciaron sus problemas de salud en 2023.

En esa ocasión, Daniel Bisogno se debatía entre la vida y la muerte a raíz de una infección en los pulmones al punto en que había estado en coma en un hospital mexicano.

De acuerdo con 'Ventaneando' en ese entonces, fue informado sobre el deceso de su madre hasta días después y tuvo la asistencia de "un psicoanalista, que lo ayudó a contener las emociones que le provocó" la triste noticia.

Mientras tanto, Alex Bisogno dijo hace un año que creía que su mamá había intercedido por el conductor en medio del grave problema de salud en el que estaba.

"Justamente el día que mi mamá perdió la vida, Daniel mejoró de manera muy importante, cosa que no estaba pronosticada, de hecho, se esperaba que él estuviera varias semanas más en el hospital", externó en 'Al extremo'.

"Pero creo que puede ser, llámenle un acto divino, que mi mamá tuvo contacto con alguien celestial al que le dijo: ' Llévame a mí, deja a mi hijo, es muy joven, tiene una niña'", agregó.

Ahora, por fin Daniel Bisogno y su madre podrían volver a estar juntos.