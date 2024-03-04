Presentador Daniel Bisogno sale de terapia intensiva: ya le revelaron que murió su mamá

Video ¿De qué murió la mamá de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela qué le ocurrió a Araceli Bisogno Tapia

El presentador mexicano Daniel Bisogno se encuentra fuera de terapia intensiva, unidad hospitalaria en la que se encontraba desde principios del mes de febrero a causa de “una infección pulmonar”.

Este 4 de marzo, la compañera de ‘El Muñeco’, como lo apodan, y jefa en el programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, fue la encargada de dar a conocer su avance médico.

“Afortunadamente sabemos que Daniel ya salió de terapia intensiva, está en terapia intermedia”, aseveró la periodista durante la emisión del ‘show’.

Daniel Bisoño se enteró ya de la muerte de su mamá

En medio de la hospitalización de Daniel Bisogno, el pasado 24 de febrero, su madre, doña María Araceli Bisogno Tapia, falleció a los 71 años a consecuencia del “covid que contrajo dos veces”.

Ahora que su salud ha mejorado, el conductor de 50 años finalmente pudo ser informado de lo ocurrido con su progenitora, razón por la que tuvo que recibir apoyo.

“Ya fue avisado del deceso de su mamá”, contó Pati Chapoy. “Estuvo acompañado obviamente por su hermano”, dijo refiriéndose al Alex Bisogno.

Ella pormenorizó que ‘El Muñeco’ asimismo contó con la asistencia de “un psicoanalista, que lo ayudó a contener las emociones que le provocó” la noticia.

“Seguramente de aquí (para adelante) él saldrá pronto del hospital”, aseguró la comunicadora sin ahondar en más detalles.

Hermano de Daniel Bisogno cree que su mamá intercedió por el presentador

Previamente, Alex Bisogno se pronunció al respecto tanto de la defunción de su madre como del estado de salud de Daniel, esto al aparecer a cuadro en ‘Al extremo’, espacio del que forma parte.

En sus declaraciones, presentadas igualmente por el televisivo de espectáculos, él compartió que considera que la señora María Araceli intervino en pro de su hijo.

“Justamente el día que mi mamá perdió la vida, Daniel mejoró de manera muy importante, cosa que no estaba pronosticada, de hecho, se esperaba que él estuviera varias semanas más en el hospital”, externó.

“Pero creo que puede ser, llámenle un acto divino, que mi mamá tuvo contacto con alguien celestial al que le dijo: ‘Llévame a mí, deja a mi hijo, es muy joven, tiene una niña’”, agregó.