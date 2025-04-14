¿Familia de Daniel Bisogno en conflicto por su herencia y cenizas? Hermano no sabe dónde están restos

Video Hermanos de Daniel Bisogno tendrían “roces” con su exesposa por herencia

Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, destapó la delicada situación que enfrentan sus seres queridos debido a que el presentador “no dejó elaborado ningún testamento”.

Fue el pasado 20 de febrero cuando el también actor perdió la vida “a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado” al que fue sometido en septiembre de 2024.

Hermano de Daniel Bisogno destapa problema por sus cenizas y herencia

A menos de dos meses desde el fallecimiento de Daniel Bisgono, Alex Bisogno explicó que ni su familia ni él están “peleando ninguna herencia que le corresponde a Michaela”, la hija del comunicador.

“Para nosotros lo más importante es su bienestar y así será siempre”, aseguró en un comunicado, que difundió por medio de Instagram este 13 de abril.

Sin embargo, esclareció, sí tienen como propósito velar que la sucesión que es para la pequeña de 9 años “se cumpla a cabalidad y que ella sea la verdadera y única beneficiaria de los bienes”.

Él recordó que, en vida, el comediante les manifestó que quería su apoyo para vigilar las finanzas de la menor y “para que no se vendiera ninguna propiedad hasta que ella tuviera la edad y las facultades para hacerlo”.

Según Alex, ‘El Muñeco’, como apodaban al artista, “temía que sus deseos no fueran cumplidos” y es por ello que, pese a las “muchas dificultades” que les dejó, harán lo posible para que su última voluntad se acate.

En este sentido, él reveló que la exesposa del periodista de ‘Ventaneando’ y mamá de Michaela, Cristina Riva Palacio, “ha cortado toda comunicación con nosotros desde hace algunas semanas”.

“Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que habían cambiado las llaves de las chapas de su casa”, explicó.

Puntualizó que, “a la fecha”, desconocen dónde están los restos de la estrella de televisión ni en qué lugar pueden visitarlos: “Sobra decir que mi padre está profundamente triste por esto”.

“Además, hasta donde sabemos, Cristina ha comenzado un juicio de intestado por sí misma. Esto puede llevar a otras diligencias legales que nos parecen innecesarias con buena voluntad”, desveló Alex.

Hermano de Daniel Bisogno hace petición a su excuñada

Ante ese accionar, Alex Bisogno solicitó a Cristina Riva Palacio que “permita el contacto para que las cosas puedan ser resueltas” y Michaela pueda seguir conviviendo con su abuelo y tíos paternos.

Asimismo, expuso que Daniel Bisogno manifestó su anhelo de que su fortuna póstuma igualmente “sirviera para apoyar” a su progenitor, Concepción ‘Concho’ Bisogno, quien le sobrevive.

Hasta el momento, la empresaria no se ha pronunciado al respecto. Previamente, en entrevista con Matilde Obregón, ella dijo que respetaría lo que “dejó escrito” Daniel acerca de su legado.