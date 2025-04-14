Daniel Bisogno

¿Familia de Daniel Bisogno en conflicto por su herencia y cenizas? Hermano no sabe dónde están restos

Alex Bisogno reveló la delicada situación que atraviesan él, su papá y demás parientes a menos de dos meses del fallecimiento del presentador. En gran parte, eso se debe a que el también actor no dejó testamento.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hermanos de Daniel Bisogno tendrían “roces” con su exesposa por herencia

Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, destapó la delicada situación que enfrentan sus seres queridos debido a que el presentador “no dejó elaborado ningún testamento”.

Fue el pasado 20 de febrero cuando el también actor perdió la vida “a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado” al que fue sometido en septiembre de 2024.

PUBLICIDAD

Hermano de Daniel Bisogno destapa problema por sus cenizas y herencia

A menos de dos meses desde el fallecimiento de Daniel Bisgono, Alex Bisogno explicó que ni su familia ni él están “peleando ninguna herencia que le corresponde a Michaela”, la hija del comunicador.

“Para nosotros lo más importante es su bienestar y así será siempre”, aseguró en un comunicado, que difundió por medio de Instagram este 13 de abril.

Más sobre Daniel Bisogno

¿Bisogno no era "buen ejemplo" para su hija? Su ex lo habría acusado de actos "actos pervertidos"
1:27

¿Bisogno no era "buen ejemplo" para su hija? Su ex lo habría acusado de actos "actos pervertidos"

Univision Famosos
¿Bisogno no era apto para convivir con su hija?: su ex lo habría acusado de “agresivo” y “violento”
2 mins

¿Bisogno no era apto para convivir con su hija?: su ex lo habría acusado de “agresivo” y “violento”

Univision Famosos
Hermano de Daniel Bisogno confirma robo en casa del fallecido presentador: revela detalles
2 mins

Hermano de Daniel Bisogno confirma robo en casa del fallecido presentador: revela detalles

Univision Famosos
Hermano de Bisogno ‘reta’ a Pati Chapoy a decir “todo lo que sabe” ante pleito por herencia
4 mins

Hermano de Bisogno ‘reta’ a Pati Chapoy a decir “todo lo que sabe” ante pleito por herencia

Univision Famosos
Pati Chapoy frena a hermano de Bisogno por conflicto en herencia con excuñada: le hace advertencia
3 mins

Pati Chapoy frena a hermano de Bisogno por conflicto en herencia con excuñada: le hace advertencia

Univision Famosos
Se confirma guerra entre familia de Bisogno por la herencia: hermano acusa a ex del presentador
1:19

Se confirma guerra entre familia de Bisogno por la herencia: hermano acusa a ex del presentador

Univision Famosos
Pati Chapoy ventila que Daniel Bisogno mintió: "Dejó desprotegida a su hija"
1:17

Pati Chapoy ventila que Daniel Bisogno mintió: "Dejó desprotegida a su hija"

Univision Famosos
Hermanos de Daniel Bisogno tendrían “roces” con su exesposa por herencia
1:09

Hermanos de Daniel Bisogno tendrían “roces” con su exesposa por herencia

Univision Famosos
¿Del más allá? Pati Chapoy recibe supuestas llamadas del celular de Daniel Bisogno tras su muerte
0:59

¿Del más allá? Pati Chapoy recibe supuestas llamadas del celular de Daniel Bisogno tras su muerte

Univision Famosos
Hija de Daniel Bisogno dará importante paso en su vida tras la muerte de su papá
2 mins

Hija de Daniel Bisogno dará importante paso en su vida tras la muerte de su papá

Univision Famosos

Sin embargo, esclareció, sí tienen como propósito velar que la sucesión que es para la pequeña de 9 años “se cumpla a cabalidad y que ella sea la verdadera y única beneficiaria de los bienes”.

Él recordó que, en vida, el comediante les manifestó que quería su apoyo para vigilar las finanzas de la menor y “para que no se vendiera ninguna propiedad hasta que ella tuviera la edad y las facultades para hacerlo”.

Según Alex, ‘El Muñeco’, como apodaban al artista, “temía que sus deseos no fueran cumplidos” y es por ello que, pese a las “muchas dificultades” que les dejó, harán lo posible para que su última voluntad se acate.

En este sentido, él reveló que la exesposa del periodista de ‘Ventaneando’ y mamá de Michaela, Cristina Riva Palacio, “ha cortado toda comunicación con nosotros desde hace algunas semanas”.

“Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que habían cambiado las llaves de las chapas de su casa”, explicó.

Puntualizó que, “a la fecha”, desconocen dónde están los restos de la estrella de televisión ni en qué lugar pueden visitarlos: “Sobra decir que mi padre está profundamente triste por esto”.

PUBLICIDAD

“Además, hasta donde sabemos, Cristina ha comenzado un juicio de intestado por sí misma. Esto puede llevar a otras diligencias legales que nos parecen innecesarias con buena voluntad”, desveló Alex.

Hermano de Daniel Bisogno hace petición a su excuñada

Ante ese accionar, Alex Bisogno solicitó a Cristina Riva Palacio que “permita el contacto para que las cosas puedan ser resueltas” y Michaela pueda seguir conviviendo con su abuelo y tíos paternos.

Asimismo, expuso que Daniel Bisogno manifestó su anhelo de que su fortuna póstuma igualmente “sirviera para apoyar” a su progenitor, Concepción ‘Concho’ Bisogno, quien le sobrevive.

Hasta el momento, la empresaria no se ha pronunciado al respecto. Previamente, en entrevista con Matilde Obregón, ella dijo que respetaría lo que “dejó escrito” Daniel acerca de su legado.

Alex, hermano de Daniel Bisogno, destapó los problemas que atraviesan por su herencia.
Alex, hermano de Daniel Bisogno, destapó los problemas que atraviesan por su herencia.
Imagen Alex Bisogno/Instagram
Relacionados:
Daniel BisognoHijos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD