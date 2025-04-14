Pati Chapoy frena a hermano de Bisogno por conflicto en herencia con excuñada: le hace advertencia

Video Se confirma guerra entre familia de Bisogno por la herencia: hermano acusa a ex del presentador

La periodista Pati Chapoy advirtió al hermano de Daniel Bisogno de no meter “cizaña” ni crear conflictos por la herencia del fallecido presentador de ‘Ventaneando’, luego de que Alejandro Bisogno emitiera un comunicado en contra de su excuñada, Cristina Riva Palacio, en el que alega la supuesta desaparición de las cenizas del comunicador e interés en velar el “bienestar” de su sobrina Michaela.

“Anoche Alejandro Bisogno emitió un comunicado confirmando, entre otras cosas, que no sabía dónde estaban las cenizas de su hermano. También dijo que no dictó su testamento, que eso ha provocado que la familia comience en una situación complicada. Déjame decirte, Alejandro, que la situación no está complicada y está muy clara”, expresó la periodista en ‘Ventaneando’ este 14 de abril.

PUBLICIDAD

“Las tres propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija Michaela, su única heredera. ¿Quién va a administrar ese patrimonio? Pues su mamá, que es a quien le corresponde. Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro, en relación con que me entero de que tienes interés en que tú seas quien administre el legado de tu hermano. Estás muy equivocado porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a su mamá, a la mamá de la niña”, agregó.

En su mensaje, Pati Chapoy también dejó entrever que Alejandro Bisogno estaría mintiendo sobre el paradero de las cenizas de su hermano, ya que sí sabría su paradero.

“No entiendo por qué pusiste ese comunicado sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá. Están al lado de las cenizas de tu mamá”, aseveró.

“Creo que, en este momento, tu preocupación es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá. Tu papá, que es una persona que en este momento sigue como muchos de nosotros lamentando el fallecimiento de Daniel, lo único que está pidiendo es vivir en paz y en armonía. No metas cizañas, no hagas este tipo de documentos que lo único que hace, es que todo el mundo crea que hay problemas, no hay problemas”, destacó.

También le sugirió al presentador de televisión “trabajar” y “dejar en paz” a Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno y madre de la pequeña Michaela.

“El problema está en tu cabecita, que si te estás erigiendo como el jefe de la familia, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá, que es lo que te corresponde, porque eres tú el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo porque, si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú”, advirtió.

PUBLICIDAD

“Así es que ya deja en paz a Cristina, ya deja en paz a la niña, ponte a trabajar y cuida a tu papá”, insistió.

Ventilan presunto robo a Daniel Bisogno

Por último y sin entrar en detalles, Pati Chapoy ventiló un presunto robo que Daniel Bisogno habría sufrido tras su muerte. Asimismo, dejó entrever que esa sería la razón por la que su excuñada habría tomado la decisión de cambiar la chapa de la casa del presentador.