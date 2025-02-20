Daniel Bisogno

Revelan causa de muerte de Daniel Bisogno: esto fue lo que le pasó

Daniel Bisogno murió a los 51 años luego de estar internado por varios días en la Ciudad de México. ‘Ventaneando’, el show del que fue parte por muchos años, dio a conocer la causa de su muerte.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video “No me quiero morir”: así hablaba Daniel Bisogno antes de fallecer

El mundo de la televisión en México y de habla hispana está de luto luego de confirmarse la muerte del presentador Daniel Bisogno, quien perdió la vida este 20 de febrero a los 51 años.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

El también actor llevaba varias semanas internado en un hospital de la Ciudad de México.

A través de la cuenta de X del show 'Ventaneando' se dio a conocer qué fue lo que le arrebató la vida.

"Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado", se aclaró.

"'Ventaneando' está de luto. Se fue uno de nuestros miembros más destacados", dijeron.

El pasado 22 de enero, fecha en que se celebró el 29 aniversario del show del que él era parte, Daniel Bisogno tuvo una participación especial aunque no estuvo presente en el foro.

Dedicó un emotivo mensaje en audio que fue presentado en la emisión: "Para mí 'Ventaneando' ha sido lo más grande que me ha pasado".

" El poderles divertir, gracias, mi corazón se inunda de alegría estos 29 años al aire y los que nos faltan", destacó el comunicador, quien para esa fecha ya estaba batallando con sus problemas de salud.

En septiembre de 2024, fue sometido a un trasplante de hígado. Aunque el procedimiento fue catalogado por su hermano Alejandro Bisogno como exitoso, el artista cayó varias ocasiones al hospital por complicaciones.

El pasado 12 de febrero, su hermano reveló que una infección bacteriana en las vías biliares fue la razón que lo llevó a recibir atención médica. Fue sometido a un tratamiento de fuertes antibióticos en los últimos días.

Le sobrevive una hija, Michaela, nacida el 26 de febrero de 2016.

Video ¿De qué murió la mamá de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela qué le ocurrió a Araceli Bisogno Tapia
