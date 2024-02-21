Angélica Vale y Angélica María reaccionan al delicado estado de salud de su familiar Daniel Bisogno

Angélica María y Angélica Vale externaron su preocupación por la salud del presentador Daniel Bisogno, quien es su sobrino y primo respectivamente.

El conductor del show 'Ventaneando' se encuentra hospitalizado desde principios de febrero, a causa de una infección en los pulmones que lo ha mantenido en terapia intensiva e intubado, pues tiene problemas para respirar por sí solo.

PUBLICIDAD

En una reciente entrevista, madre e hija aseveraron que se mantienen al pendiente de 'El Muñeco', como también se le conoce al presentador de 50 años.

"Ay sí mi Dani, estamos tan preocupadas", dijo Angélica María en el programa 'Venga la alegría'. "Le acabo de escribir", agregó 'La Vale', de 48 años.

Madre e hija enviaron su total apoyo a los padres del presentador mexicano: "Les mandamos todo nuestro amor, que sepan que los adoramos", señaló la actriz de 79 años. "También a mis primos Ale e Ivette. Los amamos, les escribimos al rato", añadió Angélica Vale.

¿Cuál es el lazo familiar que une a las Angélicas con Daniel Bisogno?

En 2020, el presentador compartió en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube 'En Casa de Mara', que "Angélica Vale es mi prima, Angélica María mi tía y Angélica Ortiz mi tía abuela (madre de Angélica María)", situación por la cual había crecido en el mundo del espectáculo.

Desde pequeño, Daniel Bisogno formó parte de la industria del espectáculo gracias a su familia. Su madre lo llevaba a castings de películas desde los 5 años y trabajó junto a Angélica Vale en teatro.

Incluso, en su lecho de muerte, la tía abuela de Daniel, Angélica Ortiz, llamó a Pati Chapoy para pedirle una oportunidad para él en televisión. Así fue como ingresó a 'Ventaneando' en 1997.

¿Qué tiene Daniel Bisogno?

En mayo de 2023, Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia al presentar una hemorragia debido a que se le reventaron algunas de las várices esofágicas que tenía, situación que lo llevó a permanecer en terapia intensiva y a experimentar una significativa pérdida de peso.

PUBLICIDAD

En octubre regresó al hospital por una cirugía de vesícula, pues le fue extirpada porque le explotó. Sin embargo, sus problemas de salud no han cesado.

Desde principios de febrero se encuentra hospitalizado por una fuerte infección en los pulmones que lo ha mantenido en terapia intensiva y, de acuerdo con el reporte que la periodista Pati Chapoy dio la tarde del 20 de febrero, estuvo cinco días intubado.