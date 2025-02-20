Daniel Bisogno podría someterse a un trasplante doble: permanece en terapia intensiva

Video Daniel Bisogno sufre “colapso” de órganos y “mucho malestar”: hermano revela su estado

El conductor continúa en terapia intensiva, debido a que la bacteria que se alojó en su organismo continúa haciendo estragos, a pesar de los tratamientos a los que ha sido sometido.

Ahora, los médicos evalúan la posibilidad de someterlo a un trasplante doble para salvar su vida, aunque en su estado este procedimiento resultaría muy arriesgado. Cabe recordar que el también actor recibió un trasplante de hígado en septiembre de 2024, pero esto le traje graves problemas de salud.

¿Cómo se encuentra la salud de Daniel Bisogno actualmente?

Su hermano, Alex Bisogno, informó que sigue en terapia intensiva y, aunque le cambiaron los medicamentos, hasta el momento no ha habido ningún cambio. Permanece dormido y lo reportan como estable, pero su familia tiene pocas esperanzas de una mejoría.

¿Le harán otro trasplante a Daniel Bisogno?

En septiembre de 2024, el conductor de TV recibió un trasplante de hígado; no obstante, esto le trajo serias complicaciones de salud.

El pasado 10 de febrero se dio a conocer que nuevamente estaba hospitalizado en el área de terapia intensiva del Hospital Ángeles del Pedregal, pues los medicamentos no habían podido erradicar una bacteria que se alojó en su organismo.

Según información de Kadri Paparazzi, en los próximos días Bisogno podría ser sometido a un trasplante doble: nuevamente de hígado y de pulmón, pues en semanas anteriores circularon rumores de que había sufrido una trombosis pulmonar, aunque ese último dato fue desmentido por su hermano Alex.

Otras fuentes aseguran que el trasplante no es de pulmón, si no de riñón, ya que tras el colapso de sus órganos tuvo que ser sometido a hemodialisis para estabilizarlo.

No obstante, una cirugía de este tipo implica muchos riesgos, sobre todo en un paciente con un cuadro clínico tan complicado como el de Bisogno, por lo que los médicos tendrán que realizarle diversos estudios para decidir si puede resistir este tipo de intervención y la posterior recuperación.

Hasta el momento, la familia de Daniel Bisogno no ha confirmado o desmentido la posibilidad de un trasplante doble para salvarle la vida.