Daniel Bisogno

Exesposa de Daniel Bisogno revela cómo fue su emotiva despedida

Cristina Riva Palacio compartió con la prensa cómo fue el íntimo momento que vivió junto al padre de su hija antes de que perdiera la vida en el hospital.

Por:
Ashbya Meré.
Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno y madre de su única hija, compartió cómo fueron los últimos días del presentador, quien murió el 20 de febrero a los 51 años, a causa de complicaciones de un trasplante de hígado.

" Complicados, llenos de fe, Daniel luchando hasta el último segundo, nunca se rindió y siempre preguntando por su hija, siempre diciendo ya quiero salir para ir a ver a mi bebé", dijo a los medios de comunicación al terminar el homenaje póstumo, reportó 'Qué buen Chisme'.

La difícil despedida

Cristina compartió con la prensa cómo fue ese íntimo momento con Daniel Bisogno en el hospital.

" Nos despedimos diciendo 'tranquilo, yo cuido a la niña, tiene la mejor familia, no te preocupes, la niña va a estar bien'".

El 21 de febrero publicó en Instagram una serie de fotografías y un mensaje como promesa: "Yo me encargo que nuestra bebé siempre te recuerde así y siempre tenga esa sonrisa".

Exesposa de Daniel Bisogno le hace promesa.
Exesposa de Daniel Bisogno le hace promesa.
Imagen Cristina Riva Palacio/Instagram

A pesar de que tuvieron un tormentoso divorcio, con el tiempo lograron limar asperezas y llevaron una excelente relación por la crianza de su hija.

"Increíble ser humano que es, todo lo que luchó, nunca se dio por vencido y siempre buscaba una sonrisa, él estando internado hacía reír a sus doctores, a sus enfermeros, si algo hacía era siempre ver por los demás".

Así le dio la noticia a su hija

Riva Palacio también compartió lo complicado que fue informarle a sus hija de 8 años que su padre había muerto, pues eran inseparables.

"Fue muy difícil, pero a su vez no estuvo tan difícil porque ella sabía que su papi ya estaba sufriendo, ella sabía que a papi ya le dolía, ya era un momento complicado para él y Michaela lo que más ama en esta vida era a su papá y lo que más quería era verlo feliz".

Narró que cuando la niña se percató de su estado de ánimo, no pudo ocultarle que Bisogno había muerto.

"En la mañana me vio y me dijo 'mamá, ¿qué está pasando?', y le tuve que decir, fue un momento fuerte, complicado, pero tiene la mejor familia, tiene un apoyo increíble", también compartió que la niña "se puso a llorar, es una niña muy chiquita, cuesta trabajo".

También reveló que desde hace meses la niña toma terapia: "Michaela siempre ha estado apoyada de especialistas desde que empezamos esta situación tan fea".

Para su desgracia, el 26 de febrero Michaela pasará su primer cumpleaños sin su padre, "va a ser muy difícil", confesó Cristina a los medios.


Daniel BisognoHijos de famososCelebridadesFamososPremio Lo Nuestro

