Revelan última voluntad de Daniel Bisogno: falleció con una gran preocupación

El hermano de Daniel Bisogno reveló la última voluntad del presentador de ‘Ventaneando’, quien falleció a los 51 años luego de ser intubado de emergencia tras una recaída de salud de la que ya no pudo recuperarse.

Alex Bisogno reveló a los presentadores de ‘Ventaneando’ que antes de morir, su hermano le hizo una importante petición que giraba en torno al bienestar de su hija Michaela, quien era su adoración.

PUBLICIDAD

“Como ustedes bien lo saben, su vida, su amor, su motor, siempre fue su hija. Entonces él, lo primero que siempre pidió fue que no nos alejáramos de la niña (…) Entonces una de ellas es que por favor viera yo por ella hasta que fuera mayor de edad, que fuera capaz de tomar sus propias decisiones, de que no la dejáramos sola", compartió en el show del 21 de febrero.

"Su miedo, yo creo que, en los momentos más delicados de su vida, me refiero a la cuestión de salud, siempre fue cuiden a Michaela”, insistió.

Daniel Bisogno y su hija. Michaela era el gran amor del presentador mexicano. Imagen Daniel Bisogno / Instagram

Así fueron sus últimos momentos con vida

Alex Bisogno reveló que el final de Daniel Bisogno no fue como su familia hubiera querido, sobre todo, porque el presentador tuvo una “abismal” mejoría en los últimos tres días.

“Daniel había tenido una mejora en los últimos tres días y la verdad es que estábamos muy ilusionados, muy emocionados porque Daniel estaba reaccionando bien a los medicamentos (…) Al final el último cambio que le hicieron y la mejora fue abismal. Empezó a ser él otra vez porque lo tuvimos varios días dormido y finalmente algo pasó", contó.

"Lamentablemente, esta infección creció en todo su organismo. Esta maldita bacteria fue dañando otras partes de su cuerpo, otros órganos vitales y Daniel hasta sus últimas consecuencias, hasta el último momento luchó como un guerrero porque así fue”, agregó.

El hermano de ‘El Muñeco’ compartió que tanto él como su hermana tuvieron la oportunidad de despedirse del presentador, luego de que los médicos le dieran pocas esperanzas de vida.

PUBLICIDAD

“Tuvieron que intubarlo, prácticamente de emergencia, pero antes de que eso sucediera, platicamos con él, le dijimos lo mucho que lo queríamos, lo orgullosos que estábamos de él. Lo abrazamos, él estaba perfectamente consciente, no entendía bien qué estaba pasando, porque evidentemente el panorama lo teníamos nosotros, porque los médicos nos lo habían dicho, pero no se lo compartieron a él para no angustiarlo, pero ya no había más que hacer por él”, aseveró.

Sin embargo, admitió que su padre no corrió con la misma suerte, ya que él no pudo decirle adiós a su hijo: “No pudo estar en el hospital porque lamentablemente Daniel estaba en terapia intensiva y los ingresos, los horarios son muy estrictos (…) Daniel se vino abajo y los médicos nos dijeron que había que correr al hospital porque podía pasar lo peor en cualquier momento. (…) La noticia se la tuvimos que dar nosotros un poco más tarde. ¿Qué te puedo decir? Imagínate, hoy a su hijo mayor, mi papá está devastado, igual que lo estamos nosotros”, sentenció.

Daniel Bisogno murió a los 51 años por complicaciones derivadas que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre de 2024. Las complicaciones en su salud aparecieron luego de que su cuerpo rechazara el órgano y de que adquiriera una infección bacteriana en las vías biliares que posteriormente "brincó" a la sangre, ocasionando que llegara líquido a sus pulmones y tuvieran que someterlo a una hemodiálisis.