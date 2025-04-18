Hermano de Bisogno ‘reta’ a Pati Chapoy a decir “todo lo que sabe” ante pleito por herencia

Video Se confirma guerra entre familia de Bisogno por la herencia: hermano acusa a ex del presentador

El hermano de Daniel Bisogno retó a la periodista Pati Chapoy a “decir lo que sabe” ante el pleito que sostiene con Cristina Riva Palacio, exesposa del fallecido presentador de ‘Ventaneando’, por la herencia que dejó a su hija.

Alex Bisogno respondió de manera contundente a los comentarios que un usuario realizó en la cuenta de Instagram de la agencia Go ShowBiz World sobre la aparente advertencia que Chapoy lanzó durante la emisión de ‘Ventaneando’ del 14 de abril.

“Yo opino que la Chapoy diga todo lo que sabe”, escribió el internauta el 16 de abril, a lo que sin tapujos, el hermano de Daniel Bisogno respondió: “¡Yo también! ¡Nos vamos a sorprender todos!”.

Así reaccionó el hermano de Daniel Bisogno a la 'advertencia' de la periodista Chapoy. Imagen Go Showbiz World / Alex Bisogno Instagram

No quiere el dinero de Daniel Bisogno

Luego del comunicado que lanzó la noche del 13 de abril donde dio a conocer que había un distanciamiento con su excuñada, Cristina Riva Palacio, por la herencia de Daniel Bisogno y que esto estaría afectando la convivencia de la hija del presentador con su familia paterna, Alex Bisogno aclaró al periodista René Franco que no estaba interesado en los bienes que había dejado su hermano.

“Estoy consternado, triste, muy sacado de onda. Él no hubiera querido que la familia se distanciara. Los hermanos no estamos peleando absolutamente nada, no quiero un peso de Daniel, no me interesa. No estoy peleando una herencia, pero sí la voluntad de Daniel", dijo el 14 de abril.

“Quiero dejar claro, creí que ya lo había hecho: los hermanos no estamos peleando absolutamente nada. Yo, Alejandro Bisogno, no quiero ni un peso de Daniel. Yo he trabajado desde muy chico, he sido previsor, bien administrado. Compré mi departamento, mi coche, he invertido mi dinero en cosas que no necesariamente tienen que ver con el medio artístico, pero que afortunadamente me dan para vivir”, insistió.

A la par de que se desarrollaba el podcast de René Franco en Youtube, la periodista Pati Chapoy se pronunció, lanzado una advertencia al hermano de Daniel.

“Anoche Alejandro Bisogno emitió un comunicado confirmando, entre otras cosas, que no sabía dónde estaban las cenizas de su hermano. También dijo que no dictó su testamento, que eso ha provocado que la familia comience en una situación complicada. Déjame decirte, Alejandro, que la situación no está complicada y está muy clara”, señaló.

“Las tres propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija Michaela, su única heredera. ¿Quién va a administrar ese patrimonio? Pues su mamá, que es a quien le corresponde. Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro, en relación con que me entero de que tienes interés en que tú seas quien administre el legado de tu hermano. Estás muy equivocado porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a su mamá, a la mamá de la niña”, agregó y sugirió al presentador de televisión “trabajar”.

“El problema está en tu cabecita, que si te estás erigiendo como el jefe de la familia, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá, que es lo que te corresponde, porque eres tú el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo porque, si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú”, advirtió.

¿Qué decía el comunicado del hermano de Daniel Bisogno?

El 13 de abril, Alex Bisogno dio a conocer que tras la muerte de Daniel Bisogno se había generado un distanciamiento con Cristina Riva Palacio. En el escrito, explicó que ni él ni su familia estaban “peleando ninguna herencia”, ya que esta le corresponde únicamente a Michaela, hija del fallecido presentador.

Según Alex, ‘El Muñeco’, como apodaban a su hermano, “temía que sus deseos no fueran cumplidos” y es por ello que, pese a las “muchas dificultades” que les dejó, harían lo posible para que su última voluntad se cumpliera y en ese sentido, ventiló los roces con Cristina Riva Palacio.

“Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que habían cambiado las llaves de las chapas de su casa”, explicó.

Subrayó que, “a la fecha”, desconocía dónde están los restos de Daniel Bisogno ni en qué lugar pueden visitarlos: “Sobra decir que mi padre está profundamente triste por esto”.

“Además, hasta donde sabemos, Cristina ha comenzado un juicio de intestado por sí misma. Esto puede llevar a otras diligencias legales que nos parecen innecesarias con buena voluntad”, dijo.