Hermano de Daniel Bisogno rompe el silencio tras muerte del presentador y hace anuncio

Video “No me quiero morir”: así hablaba Daniel Bisogno antes de fallecer

Alejandro, hermano de Daniel Bisogno, emitió un breve mensaje a horas de que se informara la muerte del presentador mexicano, a los 51 años.

La tarde del jueves 20 de febrero, la periodista, amiga y jefa en ‘Ventaneando’ del también actor, Pati Chapoy, dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento “con inmensa tristeza” vía X (antes Twitter).

De acuerdo con el mencionado ‘show’, el comunicador perdió la vida “a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado”.

Las últimas semanas, él estuvo hospitalizado debido a una infección bacteriana en las vías biliares que “brincó” a la sangre, lo que le ocasionó llegara líquido a sus pulmones, según contó Alex.

Como parte de su tratamiento, le “pusieron un diurético”, lo sometieron a una hemodiálisis y le suministraban antibióticos, por lo que se encontraba en el área de terapia intensiva.

Hermano de Daniel Bisogno comparte emotivas palabras

La madrugada de este viernes 21, Alex recurrió a sus historias de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece con Daniel Bisogno y su familia.

Encima de la imagen, quien fuera conductor del programa ‘Al extremo’ escribió la misiva: “Nada nos podrá separar”.

Alex, hermano de Daniel Bisogno, compartió esta imagen tras la muerte del presentador. Imagen Alex Bisogno/Instagram

En la instantánea se puede apreciar a la señora María Araceli, madre de los famosos, quien pereció el 24 de febrero de 2024 debido a los problemas que desarrolló por culpa del covid-19.

Hasta el momento, Alejandro no ha brindado declaraciones públicas al respecto de lo sucedido al artista, a quien le sobrevive su pequeña hija Michaela.

El pasado 12 de febrero, él aseguró que Daniel, pese a que sentía “mucho malestar” y prefería permanecer dormido, estaba “animado”: “Quiere vivir”.

Hermano de Daniel Bisogno destapa detalle de su último adiós

Esta mañana, Alex desveló que a Daniel Bisogno se le realizará un homenaje póstumo la tarde de hoy en un recinto de la Ciudad de México.

“El último adiós”, indicó, se realizará en las instalaciones del Centro Cultural Teatro 1, a las 19:00 horas (tiempo local).

Por su parte, ‘Ventaneando’ pormenorizó que el comediante “será cremado”, así que en las honras que le rendirán estarán presentes “sus cenizas”.