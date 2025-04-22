Daniel Bisogno

Hermano de Daniel Bisogno confirma robo en casa del fallecido presentador: revela detalles

Alex Bisogno rompió el silencio sobre el atraco que sufrió su hermano antes de perder la vida a causa de una falla multiorgánica derivada de un trasplante de hígado a mediados de febrero pasado.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Se confirma guerra entre familia de Bisogno por la herencia: hermano acusa a ex del presentador

La muerte de Daniel Bisogno sigue dando de qué hablar a más de dos meses de su fallecimiento. En entrevista con el periodista René Franco, su hermano confirmó que la casa del conductor de ‘Ventaneando’ sí fue robada, tal como sugirió la periodista Pati Chapoy el 14 de abril en su programa.

De acuerdo con Alex Bisogno, el atraco sucedió mucho antes de que Daniel Bisogno perdiera la vida a causa de una falla multiorgánica derivada de un trasplante de hígado el pasado 20 de febrero.

Aseguró que las pruebas con las que cuenta demostrarían que ningún integrante de su familia estaría involucrado en el saqueo.

“Sí robaron en casa de Daniel pero no cuando él falleció”, aclaró el 19 de abril.

“Esas pruebas las tengo yo; obviamente no fue alguien cercano a la familia, sí fue víctima de un atraco, lo platicaré en su momento si es necesario, aunque eso forma parte de las cosas personales de la familia que no se tienen que estar contando”, explicó.

Asimismo, aseguró que los involucrados en el robro tampoco serían amigos de Daniel Bisogno, ya que él no ha “metido a nadie a la casa” de su hermano

“Esa es una mentira vil y quien lo haya dicho está mintiendo y les quiere ver la cara, no es verdad”, insistió, detallando que la fotografía que circula en redes sociales, donde él aparece con los amigos de su hermano se trata de una reunión en su casa y no en la del fallecido presentador de ‘Ventaneando’.

Por último, Alex Bisogno también hizo frente a las críticas que ha recibido por supuestamente querer “aprovecharse” de la fortuna de su hermano, aclarando que no fue él quien pidió que se le considerara en su herencia sino su padre.

“No soy yo el que está pidiendo este derecho, es mi padre”, sentenció sin dar más detalles.

Así respondió a Pati Chapoy luego de que ella le sugiriera “ponerse a trabajar”

Aunque en su encuentro con René Franco, Alex Bisogno solo se limitó a enviarle “un beso” a Pati Chapoy, en entrevista con la revista TVNotas, el
presentador reconoció que lo dicho por la periodista en ‘Ventaneando’ sí lo afectó emocionalmente.

Sentí horrible por lo que dijo. Es casi parte de nuestra familia. Daniel trabajó 28 años con ella y la gente de Ventaneando sabe quién soy. Me dolió muchísimo que hicieran insinuaciones sin tener las 2 versiones”, refutó.

Los comentarios a los que el hermano de Daniel Bisogno se refiere son a los realizados por la periodista el 14 de abril durante la emisión en vivo de ‘Ventaneando’, donde le pidió que dejara de meter “cizaña”, se pusiera a “trabajar” y “dejara en paz” a Cristina Riva Palacio, su excuñada.

