Daniel Bisogno

¿Daniel Bisogno ya sabe sobre la repentina muerte de su madre? Él sigue delicado de salud

El conductor se encuentra hospitalizado desde el pasado 12 de febrero a causa de una infección en los pulmones que lo mantuvo “intubado” y en terapia intensiva por días. Esto sabemos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿De qué murió la mamá de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela qué le ocurrió a Araceli Bisogno Tapia

En medio de la hospitalización de Daniel Bisogno, quien se recupera de una severa infección en los pulmones, se dio a conocer la muerte de su mamá, doña María Araceli Bisogno Tapia, a los 71 años, el pasado 24 de febrero.

‘Ventaneando’ informó que debido a las secuelas de las dos veces que enfermó de covid-19, la salud de la madre del presentador mexicano mermó, por lo que fue ingresada de emergencia la madrugada del pasado 23 de febrero. Posteriormente se informó de su fallecimiento.

PUBLICIDAD

Más sobre Daniel Bisogno

¿Bisogno no era "buen ejemplo" para su hija? Su ex lo habría acusado de actos "actos pervertidos"
1:27

¿Bisogno no era "buen ejemplo" para su hija? Su ex lo habría acusado de actos "actos pervertidos"

Univision Famosos
¿Bisogno no era apto para convivir con su hija?: su ex lo habría acusado de “agresivo” y “violento”
2 mins

¿Bisogno no era apto para convivir con su hija?: su ex lo habría acusado de “agresivo” y “violento”

Univision Famosos
Hermano de Daniel Bisogno confirma robo en casa del fallecido presentador: revela detalles
2 mins

Hermano de Daniel Bisogno confirma robo en casa del fallecido presentador: revela detalles

Univision Famosos
Hermano de Bisogno ‘reta’ a Pati Chapoy a decir “todo lo que sabe” ante pleito por herencia
4 mins

Hermano de Bisogno ‘reta’ a Pati Chapoy a decir “todo lo que sabe” ante pleito por herencia

Univision Famosos
Pati Chapoy frena a hermano de Bisogno por conflicto en herencia con excuñada: le hace advertencia
3 mins

Pati Chapoy frena a hermano de Bisogno por conflicto en herencia con excuñada: le hace advertencia

Univision Famosos
Se confirma guerra entre familia de Bisogno por la herencia: hermano acusa a ex del presentador
1:19

Se confirma guerra entre familia de Bisogno por la herencia: hermano acusa a ex del presentador

Univision Famosos
¿Familia de Daniel Bisogno en conflicto por su herencia y cenizas? Hermano no sabe dónde están restos
2 mins

¿Familia de Daniel Bisogno en conflicto por su herencia y cenizas? Hermano no sabe dónde están restos

Univision Famosos
Pati Chapoy ventila que Daniel Bisogno mintió: "Dejó desprotegida a su hija"
1:17

Pati Chapoy ventila que Daniel Bisogno mintió: "Dejó desprotegida a su hija"

Univision Famosos
Hermanos de Daniel Bisogno tendrían “roces” con su exesposa por herencia
1:09

Hermanos de Daniel Bisogno tendrían “roces” con su exesposa por herencia

Univision Famosos
¿Del más allá? Pati Chapoy recibe supuestas llamadas del celular de Daniel Bisogno tras su muerte
0:59

¿Del más allá? Pati Chapoy recibe supuestas llamadas del celular de Daniel Bisogno tras su muerte

Univision Famosos

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora 𝗔𝗿𝗮𝗰𝗲𝗹𝗶 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼, madre de nuestros queridos 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 y 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼. Descanse en paz 𝗔𝗿𝗮𝗰𝗲𝗹𝗶 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 y deseamos toda la fortaleza y enorme consuelo para la familia 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗹𝗮𝗿 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼”, señalaron en un comunicado en redes de TV Azteca 24 horas después.

¿Daniel Bisogno ya sabe sobre la muerte de su mamá?

Este lunes 26 de febrero, ‘Ventaneando’ reportó que “ muy posiblemente” Daniel Bisogno aún no esté enterado sobre el fallecimiento de su mamá, ya que continúa recuperándose tras despertar del coma al que fue inducido.

“Quién podía esperarse que mientras él estaba hospitalizado, su mamá muriera... Muy posiblemente todavía no conozca esta noticia. Ustedes imaginan lo que significará para él cuando se entere. Por eso no nos apuramos a dar la noticia, la salud de Daniel está de por medio”, detalló Rosario Murrieta, jefa de información del show de espectáculos.

“Le mandamos un abrazo al mismo Dani para que cuando llegue a estar enterado de esta noticia, él resista”, agregó la periodista sin dar más detalles.

De igual manera, la periodista Flor Rubio reveló este lunes en ‘Venga la Alegría’ que "se enteraron" que Daniel Bisogno, debido a su delicada situación de salud, “no está enterado de nada de este momento tan doloroso para su familia”.

La evolución en la salud de Daniel Bisogno sigue siendo hermética, pues hasta ahora se sabe que a dos días de despertar del coma al que fue inducido debido a su baja capacidad pulmonar a causa de la severa infección, el también actor sigue bajo observación médica.

"Daniel está bien, obviamente en redes sociales lo van a matar, lo van a revivir, lo van a volver a matar, ese es el pan de cada día. Daniel sigue bien, cada vez mejor afortunadamente y es cuestión de tiempo", aseveró Alex Bisogno, hermano del presentador mexicano el pasado 24 de febrero.

Relacionados:
Daniel BisognoTelevisionPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD