¿Daniel Bisogno ya sabe sobre la repentina muerte de su madre? Él sigue delicado de salud

Video ¿De qué murió la mamá de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela qué le ocurrió a Araceli Bisogno Tapia

En medio de la hospitalización de Daniel Bisogno, quien se recupera de una severa infección en los pulmones, se dio a conocer la muerte de su mamá, doña María Araceli Bisogno Tapia, a los 71 años, el pasado 24 de febrero.

‘Ventaneando’ informó que debido a las secuelas de las dos veces que enfermó de covid-19, la salud de la madre del presentador mexicano mermó, por lo que fue ingresada de emergencia la madrugada del pasado 23 de febrero. Posteriormente se informó de su fallecimiento.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora 𝗔𝗿𝗮𝗰𝗲𝗹𝗶 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼, madre de nuestros queridos 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 y 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼. Descanse en paz 𝗔𝗿𝗮𝗰𝗲𝗹𝗶 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 y deseamos toda la fortaleza y enorme consuelo para la familia 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗹𝗮𝗿 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼”, señalaron en un comunicado en redes de TV Azteca 24 horas después.

¿Daniel Bisogno ya sabe sobre la muerte de su mamá?

Este lunes 26 de febrero, ‘Ventaneando’ reportó que “ muy posiblemente” Daniel Bisogno aún no esté enterado sobre el fallecimiento de su mamá, ya que continúa recuperándose tras despertar del coma al que fue inducido.

“Quién podía esperarse que mientras él estaba hospitalizado, su mamá muriera... Muy posiblemente todavía no conozca esta noticia. Ustedes imaginan lo que significará para él cuando se entere. Por eso no nos apuramos a dar la noticia, la salud de Daniel está de por medio”, detalló Rosario Murrieta, jefa de información del show de espectáculos.

“Le mandamos un abrazo al mismo Dani para que cuando llegue a estar enterado de esta noticia, él resista”, agregó la periodista sin dar más detalles.

De igual manera, la periodista Flor Rubio reveló este lunes en ‘Venga la Alegría’ que "se enteraron" que Daniel Bisogno, debido a su delicada situación de salud, “no está enterado de nada de este momento tan doloroso para su familia”.

La evolución en la salud de Daniel Bisogno sigue siendo hermética, pues hasta ahora se sabe que a dos días de despertar del coma al que fue inducido debido a su baja capacidad pulmonar a causa de la severa infección, el también actor sigue bajo observación médica.