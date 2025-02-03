Papá de Imelda Tuñón rompe el silencio ante el conflicto de su hija con Maribel Guardia

El pleito legal entre Maribel Guardia y su exnuera sigue dando de qué hablar. Este lunes 3 de febrero, el papá de Imelda Tuñón rompió el silencio ante el conflicto de su hija con la actriz, quien presentó una denuncia en su contra por supuesta violencia familiar.

A través de su cuenta de Instagram, don Tito Frank compartió un extenso comunicado en el que contradijo algunas declaraciones de la actriz de 'Corona de Lágrimas', y principalmente, lo ocurrido el 21 de enero en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando su nieto José Julián fue separado de Imelda Tuñón.

“Lo que Maribel no dijo… Aquel día en madrugada en inmediaciones del bunker de la Fiscalía, esperando por mi nieto, José Julián, mi hija estaba en la sala de la oficina 59 o lo que es el DIF y los abogados esperaban afuera a la intemperie, nos habían cerrado la puerta”, narró.

“Mi hija saldría como a las 11 de la noche y (a mí) me dejarían pasar a hacer la pantomima de que me examinaban para ver si me daba a mi nieto, cuando realmente ya lo habían entregado a Maribel por orden del Fiscal, salí de los exámenes (que Maribel dice fueron 120 preguntas, es falso, quiere decir que no lo hizo, mi examen fue de 500 preguntas falso y verdadero y 250 preguntas de opción múltiple, a parte de los interrogatorios), casi a las 5:40 de la madrugada, estábamos a menos de dos grados, mi hija estaba en el piso (…), temblando incontrolablemente”, agregó.

El padre de Imelda Tuñón señala que luego de que en la Fiscalía le fue informado que su nieto se había retirado del lugar junto con Maribel Guardia, intentó llevarse a su hija a descansar, quien “estuvo delicada y resfriada los siguientes días” por los cambios tan bruscos de temperatura a los que estuvo expuesta.

En su misiva, Tito Frank también refutó las acusaciones que su exconsuegra hizo en contra de su hija, a quien señaló por un presunto abuso de alcohol y drogas.

“Quiere que Imelda acepte que tiene un problema, que tiene adicción a las drogas, quiero enfatizar esto, que a raíz de la separación violenta de su hijo (…) y parte de los 7 meses saliendo sábados y domingos con ella y mi nieto, Imelda lleva viviendo conmigo dos semanas desde que inició esta injusticia, he vigilado todas sus salidas (…) la observo, veo su lógica, su angustia y desesperación, contemplo cómo evoluciona para decidir si ella me miente, si realmente está bajo efecto de drogas o alcohol, pero nada de eso ha ocurrido, no en mi presencia y pienso que si como dice Maribel, tiene adicciones, eso ya lo hubiera observado”, enfatizó.

“Puedo concluir, sin temor a equivocarme, que Maribel ha creado una fantasía con la única intención de desacreditar a mi hija en la guarda y custodia del niño y justificar el disponer de sus recursos”, insistió.

El padre de Imelda también acusó a Maribel Guardia de, supuestamente, descuidar a su hijo, lo que lo habría orillado a “recaer en las drogas y alcoholismo”.

“Cuando Julián tuvo el infarto que acabó con su vida, realmente fue un infarto, pero no porque él fuera débil sino por aquello que Maribel pagó por ocultar, bajo el pretexto de que así protegía la memoria de su hijo, pero Maribel, en aquellos instantes, no estaba ahí, vivían juntos e increíblemente habían pasado dos días sin que lo viera”, dijo.

Tito Frank también declaró que Maribel Guardia “miente con relación a que mi nieto no pregunta por su madre” y es que, insistió, ha sido testigo del cariño y apego que José Julián tendría con ella.

Por último, e l padre de Imelda Tuñón se dijo abierto al diálogo con la actriz de 65 años. Sin embargo, arremetió en su contra por pasar de la risa al llanto durante la conferencia que ofreció el 31 de enero para dar detalles sobre su denuncia por violencia familiar contra su exnuera.

“En serio Maribel, creo que nunca fuiste una mamá real, claro, todo lo arreglabas con juguetes o clínicas de rehabilitación, psicólogos y psiquiatras. En fin, la vida sigue y adelante, no muy lejos en este tiempo, está el momento en que veremos el velo de la mentira caer y mi nieto volverá al hogar al que pertenece, entre los brazos y el amor de su madre. Mientras tanto, seguimos el juego, esperando que Maribel siga empeñada en su tontería, a ver hasta dónde llega, igual que su primo hermano presienten el error, el plan no está funcionando, se nota en las tonterías que está haciendo”, sentenció.