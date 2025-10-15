Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña

Video Maribel Guardia narra cómo fue el momento cuando vio a su hijo muerto

Maribel Guardia no olvida a su fallecido hijo. La actriz reveló recientemente qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña con el objetivo de honrar su memoria.

“Tengo un aretito que nunca me quito, que lo tengo aquí (detrás de su oreja y colgado de su arete). Ese aretito negro que ves aquí, era de Julián”, reveló a Despierta América este 15 de octubre.

PUBLICIDAD

La intérprete de 66 años contó que hace tiempo encontró, en la antigua recámara de su hijo, un arete que desde entonces lleva consigo todos los días.

“Un día que entré a su cuarto, pegó un brinco este arete y me cayó a los pies... Lo agarré y dije: ‘Dios mío, era uno de los aretitos que usaba Julián’. Desde entonces lo traigo”, dijo.

“Yo me pongo un arete, pero abajo está siempre el de Julián. Nunca me lo quito. Duermo con él, me baño con él. Nunca me lo quito”, insistió y resaltó que este objeto se ha convertido en un símbolo de conexión espiritual con su hijo.

“Él me da regalos así todo el tiempo. Lo siento… siempre está acá al lado mío”, aseguró.

No sabe si venderá la casa en la que creció su hijo

Maribel Guardia destacó que, aunque está por dejar la propiedad en la que creció y murió su hijo, todavía no tiene claro qué hará con ella, pues cada rincón del inmueble guarda recuerdos junto a él.

“La voy a dejar ahí un rato a ver qué pasa y ya luego decido”, dijo.

Por último, la actriz de telenovelas se refirió a su exnuera, Imelda Tuñón. Maribel Guardia considera que le está “yendo muy bien” a la madre de su nieto. Sin embargo, puntualizó que “las carreras se van haciendo con dedicación, con esfuerzo y con muchas puertas que se cierran”.