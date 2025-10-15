Maribel Guardia

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña

La actriz aseguró que a dos años del inesperado fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, él continúa dándole “regalos todo el tiempo”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Maribel Guardia narra cómo fue el momento cuando vio a su hijo muerto

Maribel Guardia no olvida a su fallecido hijo. La actriz reveló recientemente qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña con el objetivo de honrar su memoria.

“Tengo un aretito que nunca me quito, que lo tengo aquí (detrás de su oreja y colgado de su arete). Ese aretito negro que ves aquí, era de Julián”, reveló a Despierta América este 15 de octubre.

PUBLICIDAD

La intérprete de 66 años contó que hace tiempo encontró, en la antigua recámara de su hijo, un arete que desde entonces lleva consigo todos los días.

Más sobre Maribel Guardia

¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara
2 mins

¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara

Univision Famosos
“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia
2 mins

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia

Univision Famosos
Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”
2 mins

Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos
Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo
1 mins

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

Univision Famosos
¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno
2 mins

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Univision Famosos
Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó
2 mins

Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó

Univision Famosos

“Un día que entré a su cuarto, pegó un brinco este arete y me cayó a los pies... Lo agarré y dije: ‘Dios mío, era uno de los aretitos que usaba Julián’. Desde entonces lo traigo”, dijo.

“Yo me pongo un arete, pero abajo está siempre el de Julián. Nunca me lo quito. Duermo con él, me baño con él. Nunca me lo quito”, insistió y resaltó que este objeto se ha convertido en un símbolo de conexión espiritual con su hijo.

“Él me da regalos así todo el tiempo. Lo siento… siempre está acá al lado mío”, aseguró.

No sabe si venderá la casa en la que creció su hijo

Maribel Guardia destacó que, aunque está por dejar la propiedad en la que creció y murió su hijo, todavía no tiene claro qué hará con ella, pues cada rincón del inmueble guarda recuerdos junto a él.

“La voy a dejar ahí un rato a ver qué pasa y ya luego decido”, dijo.

Por último, la actriz de telenovelas se refirió a su exnuera, Imelda Tuñón. Maribel Guardia considera que le está “yendo muy bien” a la madre de su nieto. Sin embargo, puntualizó que “las carreras se van haciendo con dedicación, con esfuerzo y con muchas puertas que se cierran”.

“Es parte de esta carrera (…) Uno de los grandes dones de ser artista es tener paciencia”, concluyó.

Relacionados:
Maribel GuardiaJulián FigueroaHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD