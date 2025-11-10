Maribel Guardia

Maribel Guardia reacciona al supuesto nuevo romance de Imelda Tuñón: fue captada en pleno beso con galán

La actriz se pronunció ante el supuesto nuevo romance de Imelda Tuñón, quien hace días fue captada dándole tremendo beso a un misterioso galán.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Imelda Garza responde por los besos con un nuevo galán y manda mensaje a Maribel Guardia

Maribel Guardia reaccionó al supuesto nuevo romance de su exnuera, Imelda Tuñón, quien hace días fue captada dándole tremendo beso a un misterioso galán.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, la actriz fue cuestionada sobre las imágenes transmitidas el pasado 6 de noviembre en ¡Siéntese Quien Pueda!, donde se puede ver a la viuda de Julián Figueroa en una situación romántica con un hombre.

“Qué bueno, me da mucho gusto, ella tiene derecho de rehacer su vida. Es joven, es muy bonita. Ojalá sea una buena elección porque el hombre que elija es el que va a estar con José Julián”, declaró a ‘Sale el Sol’ en la emisión de este 10 de noviembre.

“Le pido a Dios por ella para que sea una buen elección… Tiene que vivir su vida y continuar”, sentenció.

Captan a Imelda Tuñón en pleno beso con galán

El 6 de noviembre, en el programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!, fueron transmitidas unas imágenes de Imelda Tuñón en pleno beso con misterioso galán.

De acuerdo con los presentadores, la exnuera de Maribel Guarida y su acompañante fueron captados en el bar ‘33’, ubicado en la Ciudad de México.

Imelda Tuñón fue cuestionada sobre estas imágenes por la prensa mexicana. Aunque la joven no confirmó ni negó una relación con el hombre, sí dejó claro que no quería hablar más de su vida privada.

“Yo ya le había comentado que de mi vida privada y de lo que quiera hacer, mientras no afecte a mi hijo y no afecte a mi familia, no voy a comentar nada porque pongo en riesgo muchas cosas y a muchas personas… y al público, pues qué le importa esto”, declaró a Despierta América.

