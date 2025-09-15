Maribel Guardia

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia

La actriz no se quedó callada ante la postura de su exnuera, quien en días pasados señaló que estaría dispuesta a renunciar a la herencia que le dejó Julián Figueroa, pues no desea nada de ella.

Por:
Elizabeth González.
Maribel Guardia no se quedó callada ante la postura de Imelda Tuñón de renunciar a la herencia que Julián Figueroa le habría dejado tras su fallecimiento.

La actriz señaló a la prensa mexicana que, aunque su exnuera haya tomado la decisión de no recibir ningún apoyo económico en el futuro, incluso, en nombre de su hijo José Julián, no puede influir en sus decisiones en cuanto a una herencia.

“Es que mis cosas son mis cosas… por supuesto que me quedo con ellas. Las tengo y yo se la dejaré (herencia) a quien yo quiera”, resaltó este 15 de septiembre a Berenice Ortiz.

Imelda Tuñón no puede renuncia a herencia de su hijo por esta razón

Mientras que en otra parte de la conversación, la intérprete de 66 años insistió en que la herencia que José Julián recibirá en un futuro por parte de su padre es un derecho que nadie le puede quitar.

“La herencia no es que ella quiera o no quiera, (…) el heredero universal de Julián es el niño, es el derecho del niño, nadie más”, explicó.

Por último, Maribel Guardia reveló las razones por las que dejará la casa en la que creció y murió su hijo Julián Figueroa.

“La verdad es que la casa perdió toda la seguridad que en algún momento tuvo para mí… cuando tengo problemas, ustedes, la prensa, me esperan ahí en la esquina de la reja (…) cuando murió mi niño, los restaurantes me mandaban comida a mi casa (…), me la comí toda, pero por otro lado decía: ‘¿cómo saben dónde vivo?’, entonces son ese tipo de cosas (por las que me voy)”, sentenció.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa?

El 10 de septiembre, Imelda Tuñón declaró públicamente que estaría dispuesta a renunciar a la herencia que le dejó Julián Figueroa, misma que sería parte de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian que lleva años sin definirse.

Asimismo, dejó claro que no estaba interesada en que ella o su hijo recibieran dinero por parte de Maribel, ya que podía mantener a su hijo.

“No sé (en qué proceso va la herencia), que se la quede Maribel”, señaló tajante a Edén Dorantes. “Ahorita me interesa trabajar, me hacía falta esto, es lo que estaba buscando hace mucho, hace como dos años, el independizarme y por fin lo logré y estoy contenta”, subrayó.

