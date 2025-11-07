Captan a Imelda Tuñón en pleno beso con misterioso galán en medio de disputa por herencia de su hijo

Video Maribel Guardia reacciona tras incendio en casa de su hijo: lanza acusación contra exnuera

Imelda Tuñón estaría estrenando romance. La exnuera de Maribel Guardia fue captada en pleno beso con misterioso galán en medio de su disputa por la herencia de su hijo José Julián.

En las imágenes, difundidas este 6 de noviembre en el programa ¡Siéntese quien pueda! se puede ver a la cantante darle tremendo beso a su misterioso galán.

Imelda y su acompañante fueron captados en el bar ‘33’ ubicado en la Ciudad de México, según se informó en el show.

Más tarde, ambos subieron al escenario para interpretar a dueto ‘Si te pudiera mentir’ de Marco Antonio Solís, dejando claro que la estaban pasando muy bien.

Así captaron a Imelda Tuñón con misterioso galán. Imagen ¡Siéntese quién pueda! / Instagram

La disputa por la herencia de su hijo

Este nuevo capítulo en la vida de Imelda Tuñón llega en medio de la disputa por la herencia de Julián Figueroa. De acuerdo con Maribel Guardia, la ocasión en que fue captada en los juzgados de la Ciudad de México fue porque su exnuera le estaría peleando la herencia a su propio hijo.