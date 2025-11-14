¿Gustavo Adolfo Infante fue arrestado tras incumplir restricción de Maribel Guardia?: lo que se sabe

Video En video: así fue cómo, en segundos, dos sujetos asaltan al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante

Este viernes 14 de noviembre se reportó el presunto arresto del periodista Gustavo Adolfo Infante por supuestamente incumplir la restricción de un juez con relación a Maribel Guardia.

Según información dada a conocer en el programa ‘Dulce y Picosito’, por el periodista Carlo Uriel, tras presuntamente determinarse que Gustavo Adolfo Infante volvió a referirse a Maribel Guardia de forma despectiva en sus redes, violando la prohibición absoluta de contacto o mención que las autoridades mexicanas le había dictado en septiembre pasado, un juez habría dictado su arresto administrativo por 12 horas.

El comunicador reportó que, aunque la defensa legal del periodista intentó promover la nulidad de la notificación del arresto, el resultado no fue favorable. Sin embargo, subrayó que al comunicarse con su colega, éste le declaró: “No me han notificado nada, pero tengo un amparo. Muchas gracias”.

¿Gustavo Adolfo Infante fue arrestado?

Ante la controversia por el presunto arresto del titular del programa ‘De Primera Mano’, la grafóloga, Maryfer Centeno, refirió en sus redes que la información era falsa.

“No hay orden de aprehensión ni está detenido, esto se los puedo decir porque, de verdad, me considero una persona cercana a él y a sus abogados. Les puedo decir que ni está detenido, ni hay orden de aprehensión ni lo arrestaron, absolutamente eso no es real”, indicó este mismo viernes.

El origen de la disputa

La orden de restricción solicitada por Maribel Guardia surgió a raíz de los comentarios vertidos por el periodista sobre el tema de Imelda Tuñón y la actriz.

En septiembre, el periodista Alex Kaffie leyó en su programa ‘Sin Lisonja’ el documento en el que Maribel Guardia solicitó medidas de protección contra Gustavo Adolfo Infante, misma a la que las autoridades respondieron con restricciones para el comunicador.