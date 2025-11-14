Maribel Guardia

¿Gustavo Adolfo Infante fue arrestado tras incumplir restricción de Maribel Guardia?: lo que se sabe

Según reportes, el periodista de espectáculos habría sido arrestado por supuestamente incumplir el mandato de un juez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video En video: así fue cómo, en segundos, dos sujetos asaltan al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante

Este viernes 14 de noviembre se reportó el presunto arresto del periodista Gustavo Adolfo Infante por supuestamente incumplir la restricción de un juez con relación a Maribel Guardia.

Según información dada a conocer en el programa ‘Dulce y Picosito’, por el periodista Carlo Uriel, tras presuntamente determinarse que Gustavo Adolfo Infante volvió a referirse a Maribel Guardia de forma despectiva en sus redes, violando la prohibición absoluta de contacto o mención que las autoridades mexicanas le había dictado en septiembre pasado, un juez habría dictado su arresto administrativo por 12 horas.

PUBLICIDAD

Más sobre Maribel Guardia

Imelda Tuñón reacciona a deseos de Maribel Guardia sobre su nuevo novio: "Su pareja le arruinó la vida"
2 mins

Imelda Tuñón reacciona a deseos de Maribel Guardia sobre su nuevo novio: "Su pareja le arruinó la vida"

Univision Famosos
Nieto de Maribel Guardia llama “mala y cruel” a la actriz: filtran presunto audio de hijo de Imelda Tuñón
2 mins

Nieto de Maribel Guardia llama “mala y cruel” a la actriz: filtran presunto audio de hijo de Imelda Tuñón

Univision Famosos
Maribel Guardia reacciona al supuesto nuevo romance de Imelda Tuñón: fue captada en pleno beso con galán
1 mins

Maribel Guardia reacciona al supuesto nuevo romance de Imelda Tuñón: fue captada en pleno beso con galán

Univision Famosos
Captan a Imelda Tuñón en pleno beso con misterioso galán en medio de disputa por herencia de su hijo
1 mins

Captan a Imelda Tuñón en pleno beso con misterioso galán en medio de disputa por herencia de su hijo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia afirma que Imelda Tuñón "quiere la mitad" de la herencia de su hijo
2 mins

Esposo de Maribel Guardia afirma que Imelda Tuñón "quiere la mitad" de la herencia de su hijo

Univision Famosos
Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña
2 mins

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña

Univision Famosos
¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara
2 mins

¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara

Univision Famosos
“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia
2 mins

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia

Univision Famosos
Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”
2 mins

Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos

El comunicador reportó que, aunque la defensa legal del periodista intentó promover la nulidad de la notificación del arresto, el resultado no fue favorable. Sin embargo, subrayó que al comunicarse con su colega, éste le declaró: “No me han notificado nada, pero tengo un amparo. Muchas gracias”.

¿Gustavo Adolfo Infante fue arrestado?

Ante la controversia por el presunto arresto del titular del programa ‘De Primera Mano’, la grafóloga, Maryfer Centeno, refirió en sus redes que la información era falsa.

“No hay orden de aprehensión ni está detenido, esto se los puedo decir porque, de verdad, me considero una persona cercana a él y a sus abogados. Les puedo decir que ni está detenido, ni hay orden de aprehensión ni lo arrestaron, absolutamente eso no es real”, indicó este mismo viernes.

El origen de la disputa

La orden de restricción solicitada por Maribel Guardia surgió a raíz de los comentarios vertidos por el periodista sobre el tema de Imelda Tuñón y la actriz.

En septiembre, el periodista Alex Kaffie leyó en su programa ‘Sin Lisonja’ el documento en el que Maribel Guardia solicitó medidas de protección contra Gustavo Adolfo Infante, misma a la que las autoridades respondieron con restricciones para el comunicador.

Según refiere este documento del Poder Judicial de la Ciudad de México, Gustavo Adolfo Infante tiene prohibido contactarla, acercarse a ella o mencionarla a través de cualquier medio, lo que incluye publicaciones en televisión, radio, redes sociales y cualquier formato digital.

Relacionados:
Maribel GuardiaGustavo Adolfo InfanteEscándalosFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX