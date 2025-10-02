¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara

Video Imelda Tuñón arremete contra Maribel Guardia: dice que “utilizó” a su nieto para “sus fines”

Maribel Guardia rompió el silencio sobre la versión de haber pedido manutención a Imelda Tuñón para su nieto José Julián al inicio de la disputa legal y durante el tiempo que lo tuvo con ella.

“Qué gracioso”, respondió la actriz ante las cámaras de Despierta América este 1 de octubre tras soltar una carcajada.

Aunque la actriz negó categóricamente esta versión, declaró que su único interés siempre fue obtener la custodia de su nieto ante el supuesto consumo de sustancias prohíbidas de su exnuera.

“No, no es así”, aclaró. “A ese niño lo adoro con toda mi alma desde que nació, es un pedazo de mí, tiene mi sangre. Daría parte de mi vida por José Julián con todo mi amor... Yo quería darle todo, y me dijeron que no, pero t engo mucha ilusión porque en algún momento pueda yo darle lo que necesita. Por ustedes me entero que está bien, yo algún día le pido a Dios que pueda verlo, pero tengo que soltar esto... Tiempo al tiempo”, insistió y aseguró que no guarda ningún tipo de resentimiento a su exuera.

“No tengo ningún odio ni nada, o sea, le pido a Dios que esté bien porque sé que mientras mejor esté ella, el niño va a estar maravillosamente bien”, dijo.

Por último, Maribel Guardia compartió que todo lo que hizo, siempre lo hizo pensando en el bienestar de su nieto, quien fue separado de su lado desde finales de febrero.

“No creo que será fácil para nadie… A todos nos ha lastimado y también a la otra parte, ni modo, todo se llega y se hizo en su momento, lo hice yo pensando que estaba haciendo algo mejor”, sentenció.

Exnuera acusa a Maribel Guardia de quererse quedar con su hijo

Imelda Tuñón declaró en 'Venga la Alegría' que su disputa legal con su exsuegra no solo era por la custodia de José Julián, sino también de un tema económico.