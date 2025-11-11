Nieto de Maribel Guardia llama “mala y cruel” a la actriz: filtran presunto audio de hijo de Imelda Tuñón
En el audio se escucharía a Imelda Tuñón mantener una presunta conversación con José Julián, quien se referiría a su abuela como alguien “mala y cruel”.
Nieto de Maribel Guardia habría llamado “mala y cruel” a la actriz, según un presunto audio presentado este martes 11 de noviembre en el programa ‘Venga la Alegría’.
En la grabación se escucharía a Imelda Tuñón sostener una conversación con su hijo, quien le revelaría que no desea tener cerca a su abuela.
“¿Quiénes volver a ver a Mimi?”, le preguntaría la viuda de Julián Figueroa a su hijo. “No… esa mujer es horrible… es mala y cruel”, alegaría él.
“Tranquilo, mi amor, tranquilo… Nunca vayas a decir eso… Cuando seas grande puedes decidir tú si quieres o no… No lo digas así porque al final ella tiene un corazón”, le diría Imelda a su hijo, a lo que el respondería: “No lo creo… no creo que tenga”.
“Papi te ama también. Recuerda que todos te amamos muchísimo y que el lunes entras a la escuela y que tienes una mochila nueva. Que tienes unos patines…”, concluye ella.
Maribel Guardia cree que su nieto fue manipulado
Días antes de que este presunto audio saliera a la luz, Maribel Guardia reveló ante las cámaras de Despierta América sus sospechas sobre que su nieto estaba siendo influenciando.
“Han pasado cosas de audios que ella me ha mandado que no les puedo contar, pero que ya se notan cosas en el niño”, dijo.
Sin embargo, cuando fue cuestionada directamente sobre si creía que se trataba de una manipulación, ella respondió tajante: “Sí, totalmente”.
Nieto de Maribel Guardia no tendría “la disposición” para ver a su abuela
Aunque no hay más detallas sobre el presunto audio filtrado, en mayo pasado, Imelda Tuñón lanzó un comunicado sobre los sentimientos que José Julián tendría hacia su abuela, luego de que surgieran rumores sobre un acercamiento entre ellos.
“Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre Jose Julián y su abuela, siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla”, aclaró.
De igual manera, expresó que hasta ese momento no existía ningún tipo de “acuerdo legal para el régimen de visitas” y ambos pudieran frecuentarse.
“Los corazones tardan en sanar, pero confío en que Dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes”, subrayó la viuda de Julián Figueroa.