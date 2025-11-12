Imelda Tuñón reacciona a deseos de Maribel Guardia sobre su nuevo novio: "Su pareja le arruinó la vida"

Imelda Tuñón reaccionó a los mensajes que le envió Maribel Guardia, tras haber sido captada besando a un misterioso galán que, se presume, podría ser su nueva pareja. Además, se refirió a la relación de Maribel Guardia con Marco Chacón, a quien acusa de "arruinar la vida" de la actriz.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

En reciente encuentro con la prensa, la costarricense dijo estar consciente de que su exnuera tiene que rehacer su vida amorosa.

" Qué bueno, me da mucho gusto, ella tiene que rehacer su vida es muy joven, es muy bonita. Ojalá que sea una buena elección porque el hombre que elija es el que va a estar con José Julián. Tiene que vivir su vida y continuar", dijo a los medios de comunicación, reportó Despierta América.

Imelda Tuñón señala a Marco Chacón de arruinar la vida de Maribel

La viuda de Julián Figueroa fue cuestionada respecto a las declaraciones de Maribel y señaló a Marco Chacón de haberle "arruinado" la vida a su exsuegra.

"Espero que también esté bien con su pareja y que encuentre la paz, porque es que su pareja sí le arruinó la vida, entonces está 'muy cañón'", dijo a los medios, reportó Alan Morales en su canal de YouTube.

"No lo puedo decir de otra manera" y agregó que espera "que ahorita en este momento sí la esté respetando, que sí la esté ayudando, que sí le esté dando el confort que necesita, el apoyo que necesita porque sí necesita apoyo en este momento".

Además, señaló a Marco de influir sobre Maribel: "(Ella) en su vida hubiera puesto una denuncia, Maribel es una persona con la que hablabas y todo se puede dialogar y todo se puede llegar a un acuerdo, pero él no, o sea, él simplemente fue y puso una denuncia y escribió como si fuera ella".

Imelda Tuñón responde a críticas por su romance

Tras haberse ventilado las imágenes del beso, Imelda ha sido centro de críticas y señalamientos en redes sociales, de quienes opinan que por tener una nueva pareja podría descuidar a su hijo. Imelda fue tajante al responder y asegura que "confía en su criterio" para elegir una pareja.