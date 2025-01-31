Maribel Guardia se quiebra al hablar de las supuestas adicciones de su exnuera: su nieto se quedará con ella

Maribel Guardia se quebró al hablar de su exnuera en la conferencia que ofreció, este viernes 31 de enero desde un teatro ubicado en la Ciudad de México, en la que ventiló las supuestas adicciones de Imelda Tuñón.

La actriz aseguró que fue el presunto abuso del alcohol y las drogas de su exnuera lo que la orillaron a emprender acciones legales contra ella, sobre todo, después del episodio que presentó José Julián en su hogar, en el que habría visto a su "mamá acostada junto a dos hombres en la misma cama" y que fue el detonante de que pusiera cámaras por toda su casa.

“Imelda sé que ama a su hijo y sé que mi nieto adora a su mamá. Pero no basta con amar: a los hijos hay que protegerlos y tristemente Imelda no lo ha hecho. Ha expuesto la casa, pasó una situación muy difícil que fue el parteaguas por el que decidí poner esta denuncia”, mencionó.

"Tristemente Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas", afirmó entre lágrimas, asegurando que este ha sido "un problema" que la viuda de su hijo no ha querido reconocer y mucho menos aceptar ayuda.

"Ustedes saben que tengo experiencia en eso, porque mi hijo fue adicto, fue doble AA, se los digo porque él se los dijo, es una enfermedad tanto el alcoholismo como las drogas", mencionó.

"Imelda, además es bipolar, pero si cruzas eso con el alcohol y la droga, es una bomba de tiempo, amistades de ella lo saben, mamás de la escuela, ella quiere tapar el Sol con un dedo", insistió.

“No acepta que tiene un problema y eso es lo más importante para empezar a que alguien se rehabilite, aceptar que tiene un problema, porque ella es mayor de edad, porque tiene 33 años y yo no tengo la autoridad para internarla. Después de tres veces que le dije: ‘Imelda, Imelda’, y que ella no lo aceptó, me di cuenta que no podía yo hacer nada, pero sí tengo que proteger a mi nieto. Ella se iba a ir a vivir con el nieto y yo entré en pavor”, reiteró.

Maribel Guardia explicó que, incluso, le ofreció pagarle una clínica de rehabilitación, ya que su mayor deseo es que su nieto José Julián no esté separado de su madre.

“Yo se lo pago con todo mi amor, con tal de que ella se salve y sea una gran versión, la versión que ese niño merece”, expresó.

Su nieto podría quedarse con ella “90 días”

Por otro lado, Maribel Guardia informó que pese a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le indicó que José Julián se quedaría con ella 10 días de manera temporal, este plazo estaría por extenderse.

“Parece que son 90 días los que va a estar el niño conmigo, en esos días el DIF llega a visitarte las veces que considere necesario, tendré yo también que acudir al DIF y también a la Fiscalía en algunas fechas establecidas, en muchas con el niño, y yo le pido a Dios que en esos 90 días Imelda tome la decisión de internarse y de sanarse, para que le entreguen a su hijo como ella lo merece”, declaró.

Ante la duda sobre si Garza-Tuñón podrá tener algún tipo de acercamiento con su hijo durante esos 90 días, la actriz señaló: “Parece que no, la Fiscalía te manda una orden de que tú no te puedes acercar a ella y ella no se puede acercar en este tiempo”.

Maribel aclaró que Imelda Tuñón nunca le ha puesto una mano encima a su hijo y que violencia ejercida ha sido a través del descuido que tenía en las necesidades primarias de José Julián. Asimismo, negó tener un vínculo con el fiscal que le entregó a su nieto y días después fue destituido por “manipulación del sistema” y abuso de poder.

Rompe en llanto y manda mensaje a la madre de su nieto

Antes de retirarse, Maribel Guardia se dijo consciente de que esta situación podría cambiar el rumbo de su carrera. Sin embargo, aseguró que era algo que no le importaba ya que su prioridad era el bienestar de su nieto.

"Si esto acaba con mi carrera, que acabe con mi carrera, no me importa. Si salgo fregada, me vale, yo lo que quiero es que mi nieto esté bien, que vuelva a brazos de su madre, una madre una sana".

Finalmente, la artista lamentó estar envuelta en el escándalo y envió un mensaje a Imelda Garza-Tuñón.

“Le pido a Dios por ella para que acepte que tiene un problema, que luche por ese hijo que merece estar con ella. Me duele mucho que nuestra relación haya terminado así, se los digo con el corazón en la mano", declaró.

"Yo quería a Imelda, cuando mi hijo murió, yo pensé que íbamos a estar siempre juntas. Traté de cuidarla, de protegerla y de quererla, pero tenía que tomar esta decisión, es de las peores decisiones que he tomado en mi vida, yo odio los escándalos (…) he pasado momentos muy difíciles, ojalá que ella entienda que esto no lo hago por perjudicarla, al contrario, quisiera que reaccionara, quisiera que buscara ayuda, y si necesita que yo se la dé, aquí estoy. Yo encantada le pago la clínica, yo sé que ella tiene una familia, pero yo lo hago con todo mi cariño porque quiero verla bien, porque me preocupa su salud, pero tengo que proteger a mi nieto, tiene 7 años y él no merece eso y ella tampoco se lo merece, pero está enferma”, sentenció.