Maribel Guardia contra Imelda Tuñón: aseguran que hay otra razón detrás de su denuncia

Video Imelda Tuñón se quiebra en vivo al suplicar a Maribel Guardia que le devuelva a su hijo

A 10 días de la denuncia penal que presentó Maribel Guardia contra su exnuera, Imelda Tuñón, por supuesto “maltrato infantil”, el presentador Javier Ceriani señaló que existiría otra importante razón detrás de las acciones legales que tomó la actriz en contra de la madre de su nieto.

Según el argentino, la decisión de Maribel Guardia de denunciar a su exnuera ocurrió luego de, supuestamente, haberse reunido con un grupo de amigos de Julián Figueroa, quienes le habrían dado detalles sobre el presunto comportamiento de la joven frente a su hijo.

“Cuando se juntaron y hablaron es que Maribel Guardia pone definitivamente la denuncia. En la información recaudada por los amigos de Julián, todos acusaban a la madre de José Julián”, comentó en su show de YouTube el 30 de enero.

Habría comprometedores videos de Imelda Tuñón

“(Fue en) una reunión secreta de amigos donde se recogió mucha información, tanta información que ahí Maribel se entera que había videos de Imelda en orgías. Se entera que había grabaciones”, agregó.

Ceriani señaló que en esa presunta reunión se comentó que el hijo de Imelda Tuñón vio a su madre en una aparente situación comprometedora.

“Lo vio Juliancito (…) vio los pies al aire y lo que dice que las sábanas apenas tapaban los calzones y sostén de su madre, pero a los hombres los vio desnudos, eso es lo que vio”, dijo.

“No estoy inventando, tengo pruebas. Ya hablé con cada una de la gente que estuvo ahí (…) Yo les confirmo y próximamente tengo alguien nuevo que va a romper el silencio, que va a explotar todo”, sentenció.

Según la denuncia presentada por Maribel Guardia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el pasado 21 de enero, la actriz afirmó haber encontrado dentro de su hogar hombres en ropa interior y en estado de ebriedad, estando ahí su nieto de 7 años.