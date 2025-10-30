Esposo de Maribel Guardia afirma que Imelda Tuñón "quiere la mitad" de la herencia de su hijo

Video Esposo de Maribel Guardia explica cuáles son los intereses de Imelda Garza

Marco, esposo de la actriz Maribel Guardia, afirmó que la razón por la que Imelda Tuñón impugnó el testamento de Julián Figueroa es porque busca obtener la mitad de los bienes que corresponden a su hijo.

Tras asistir a la primera audiencia de este proceso legal, Marco detalló a la prensa que el objetivo de la contraparte es obtener recursos que, en principio, estaban destinados a Julián. “Lo que en estricto sentido ella quiere la mitad de lo del niño”, dijo en entrevista para Despierta América este 30 de octubre.

Chacón aclaró que este litigio es un “juicio de impugnación del testamento que están haciendo ellos en contra del testamento, no en contra de nosotros”.

Además, enfatizó que él y Maribel Guardia no tienen interés en los bienes, pues “nosotros no somos beneficiarios en ningún sentido. En ninguno. Y ya es básicamente eso”.

El esposo de la actriz dijo “confiar en la justicia” ante esta disputa legal.

Marco Chacón dice que Imelda Tuñón no quiso ser albacea

A pesar de que la audiencia ya se llevó a cabo, Marco indicó que esta no tuvo un resultado resolutivo, sino que sirvió únicamente para “tomar declaración de partes. Eso es todo”.

El proceso, según el esposo de Maribel Guardia, "apenas tuvo la primera audiencia y seguirá desarrollándose", y las cosas "llevan su curso, su proceso y habrá que esperar”.

Durante el encuentro con la prensa, Marco también fue cuestionado sobre previas declaraciones que aseguraban que él le había hecho firmar papeles a Imelda para que cediera sus derechos como albacea de Julián.

Marco refutó esta versión, explicando que fue Imelda quien decidió no asumir dicho rol porque “aducía que no tenía tiempo y que no quería estar viajando a Cuernavaca”.

¿Maribel Guardia e Imelda Tuñón se reunieron?

Marco Chacón y Maribel Guardia pudieron ver a Imelda Tuñón en el recinto judicial, aunque solo “de lejos”. Al preguntársele sobre su sentir al respecto, o si experimentaba algún resentimiento, Marco optó por la mesura: “Sin comentarios. Sin comentarios”.

En cuanto a su estado emocional, tras un año que ha sido “muy complicado” desde el inicio de la “pugna legal” y la pérdida de Julián, Marco aseguró que se encuentra bien, “echándole ganas. Echándole ganas” y “trabajando mucho”. Aunque se le preguntó si calificaría el 2025 como desgastante, él comentó que “Fue peor el 23, ¿no?”.

Finalmente, ante la pregunta de si ha requerido terapia debido a la presión mediática y los señalamientos en su contra, Marco afirmó que se encuentra “todo, todo en orden hasta el momento”.