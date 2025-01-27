Caso de Maribel Guardia sufriría revés tras destitución de fiscal que le entregó a su nieto

Video Destituyen a fiscal en el caso de Maribel Guardia contra su exnuera: ella acusa “estrategia” detrás

Caso de Maribel Guardia podría dar radical giro tras la destitución Miguel Ángel Barrera Chávez, Fiscal de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes que le entregó a su nieto luego de la denuncia que presentó en contra de su exnuera, Imelda Tuñón por supuesto maltrato familiar.

A través de un comunicado, la Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la destitución del fiscal se debía por “manipulación del sistema” y abuso de poder.

“Se ha tomado la decisión de sustituir al titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, además de implementar acciones para evitar que se soliciten medidas cautelares sin tomar en cuenta el análisis del contexto y el bienestar de las y los menores de edad", precisó el 25 de enero.

“Que quede muy claro: en esta Fiscalía no se tolerará, bajo ninguna circunstancia, la manipulación del sistema con recursos económicos o aprovechando vínculos con el poder”, sentenció.

De acuerdo con la periodista Addis Tuñón, tía de la exnuera de Maribel Guardia, el fiscal “fue destituido por corrupto”, y ahora la defensa de Imelda Tuñón “podría solicitar la cancelación de las llamadas medidas de protección”.

“Si esto es viable, podría volver a brazos de su madre el niño (...) yo creo que sería justo que ambas partes se realicen el examen de antidoping, el examen toxicológico y psicológico y que se pueda distinguir que ambas están aptas, una para su papel como madre y otra con su papel como abuela, ambas con sus respectivos límites, más el de la abuela”, dijo el 26 de enero.

Imelda Tuñón reacciona a la destitución del fiscal que le quitó la guarda de su hijo temporal

Este lunes 27 de enero, Imelda Tuñón se pronunció en redes sociales sobre la destitución del f iscal que le quitó la guarda temporal de su hijo el pasado 22 de enero.

En su misiva, la actriz externó la “angustia, tristeza y preocupación” que vive, así como el “impacto y daño psicológico de una agresión física” frente a su hijo tras la denuncia presentada por Maribel Guardia.

Además de instar que se defenderá legalmente y desmentirá lo dicho en su contra “ante las instancias legales correspondientes”, denunció “actos de corrupción y tráfico de influencias” en su caso.

“El titular de la Fiscalía que se prestó para dictar la medida de protección de dejar a mi hijo al cuidado de su abuela de manera provisional fue destituido el reciente fin de semana por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias, en un caso similar al mío, en el cual procedió ignorando el interés superior de mi hijo, así como todos los derechos de una madre en una serie de omisiones y atropellos que evidencian el ‘modus operandi’ de la fiscalía.

Así reaccionó Imelda Tuñón a la destitución del Fiscal. Imagen Imelda Tuñón / Instagram



Por último, la viuda de Julián Figueroa anunció que exigiría la anulación de las medidas de protección impuestas por el fiscal y denunció nuevamente la presunta falta de protocolos de la fiscalía previo a quitarle la guarda temporal de José Julián.

“Mis abogados exigirán la anulación de este proceso debido a las sospechas fundadas sobre el cuestionable criterio de dicho fiscal y la estructura organización que sustenta sus decisiones, quienes obligaron tanto a mi hijo como a mí a aceptar decisiones parciales, haciéndonos creer que así se protegía el bien de ambos y privándome de un derecho tutelado”.

“La fiscalía no me sometió a exámenes psicológicos ni toxicológicos correspondientes, a pesar de que para que no me quitaran a mi hijo, los solicité o bien, tomaron en cuenta a mis familiares como cuidadores provisionales y sin la debida notificación previa de las medidas restrictivas, aún más, sin informarme que mi hijo sería retirado de las instalaciones por Maribel Guardia, mientras esperaba vanamente en la madrugada su entrega, hechos que me conducen a pensar que puede tratarse, más que una primera intención de la protección de la integridad de mi hijo, una acción de daño hacia mi persona y desgraciadamente también para mi hijo que he extrañado durante casi una semana”, sentenció, asegurando que todo lo dejaría en manos de una “justicia real”.

Ni Maribel Guardia ni sus abogados han hecho comentarios al respecto.