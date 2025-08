Nuera de Maribel Guardia fue separada de su hijo tras denuncia por “maltrato” de la actriz

“Acusa que Imelda no se hace responsable del niño. Que lo abandona. Que se va a fiestas por días y regresa a casa ebria y posiblemente drogada”, señaló su cuenta de X.

Hijo de Julián Figueroa fue separado de su mamá y de su abuela

“En el momento de ahorita no sabemos si el menor comió ya. No sé cómo se encuentre pero está al resguardo de la autoridad. No está ni en brazos de su abuela ni en brazos de su mamá”, sentenció, alejando que “este dilema lo va a resolver la autoridad”.