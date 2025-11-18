Nieto de Maribel Guardia sentiría rencor por ella por presunto “recuerdo traumático” que vivió a su lado

Video Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna

José Julián, nieto de Maribel Guardia, sentiría rencor por ella por un presunto “recuerdo traumático” que vivió al lado de la actriz.

Según refiere Imelda Tuñón a TVyNovelas, su hijo sentiría rechazo por su abuela a raíz del momento en que fueron separados por las autoridades y trasladados a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tras la denuncia que Maribel Guardia interpuso contra ella por supuesto abandono”.

PUBLICIDAD

“Nos estaban subiendo a una camioneta, él estaba asustadísimo, yo lo llevaba en mis piernas, temblando y llorando, llegamos a la Fiscalía y nos tuvieron ahí sin comer, con frío... Él no sabía dónde estaba, se lo llevaron para hacerle unas preguntas y ya no lo volví a ver hasta que le grité, porque yo lo estaba buscando, y lloró... Entonces, él trae ese recuerdo traumático. Fue un día horrible para él, es algo que no se le hace a ningún niño y yo nunca le voy a perdonar eso a Maribel”, dijo en una entrevista publicada el 17 de noviembre por la revista.

Luego de este episodio, José Julián estuvo separado de Imelda Tuñón por 38 días. Tras reencontrarse, José Julián cuestionó a su madre por su supuesto “abandono”.

“Él no tenía idea de nada, y yo le expliqué que todos los días le había mandado mensajes, en los que le pedía llorando (a Maribel) que me dejara verlo... y no me contestó un solo mensaje. Y eso lo sabe el niño”, contó.

“Todo ese maltrato psicológico ya lo demandé, ella (Maribel) está demandada por violencia familiar en mi contra y en contra de mi menor hijo. Obviamente, el niño sí trae ese sentimiento de ‘esta mujer me hizo esto’. Y yo no le dije nada, en absoluto, más que eso, que sí le escribí”, agregó y reveló otro motivo por el que supuestamente José Julián estaría molesto con su abuela.

“Ella, en la audiencia manifestó que sí le iba a regresar a su gatita, y al final no lo hizo, no me la mandó”, subrayó. “ Lo sintió mucho y le ha llorado bastante a la gatita porque era como su compañerita. Pero ya le dije que le iba a comprar otra gatita y me dijo que no, que no había reemplazo para su gatita”, sentenció.

PUBLICIDAD

Imelda Tuñón emprenderá acciones legales tras filtración de audio de su hijo

El 11 de noviembre, en el programa ‘Venga la Alegría’ fue filtrado un audio en el que José Julián llama “mala y cruel” a Maribel Guardia.

Según la grabación presentada, la reacción del menor es a consecuencia de una conversación que sostiene con su madre, quien le pregunta si le gustaría volver a ver a su abuela.

“¿Quiénes volver a ver a Mimi?”, le pregunta la viuda de Julián Figueroa a su hijo. “No… esa mujer es horrible… es mala y cruel”.

“Tranquilo, mi amor, tranquilo… Nunca vayas a decir eso… Cuando seas grande puedes decidir tú si quieres o no… No lo digas así porque al final ella tiene un corazón”, le dice, a lo que él responde: “No lo creo… no creo que tenga”.

Ante esta situación, Imelda Tuñón emitió un comunicado en sus redes sociales, donde advirtió que emprendería acciones legales contra quien resultara responsable por la filtración del audio.

“Voy a proceder legalmente en contra de la persona que entregó el material de audio donde se escucha la voz de mi hijo”, dijo.

Asimismo, advirtió que también procedería legalmente en contra de quienes hubieran replicado el audio.

“En este momento se encuentra protegido legalmente y , al ser menor de edad, no se puede hacer absolutamente ningún uso de material que pueda afectar su integridad y con este a todas las partes involucradas en un asunto legal delicado”, concluyó.