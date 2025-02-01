Maribel Guardia habla de la supuesta infidelidad de su esposo: "No meto las manos al fuego por él"

Video "Infidelidades" del esposo de Maribel Guardia habrían provocado la ruptura entre la actriz y su nuera

Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa la tarde del 31 de enero, en donde habló de la polémica con su exnuera, Imelda Garza-Tuñón, y su nieto, José Julián. Además de revelar detalles sobre los presuntos problemas de la joven con el alcohol y drogas, la actriz respondió a los cuestionamientos de las supuestas infidelidades de su esposo Marco Chacón.

Las acusaciones de infidelidad

Luego de que estallara la polémica tras la denuncia de Maribel Guardia en contra de su exnuera por presunta violencia familiar, Imelda declaró ante los medios de comunicación que la ruptura con la actriz y su esposo había surgido cuando descubrió la infidelidad de Marco Chacón.

"Desde que descubrí una infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya y bueno, a partir de ahí sí se fracturó. Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no echó mentiras y tenemos las pruebas. A partir de eso, pues sí, han estado como muy encima de mí", dijo la noche del 21 de enero.

Marco Chacón se deslindó de la polémica y aseguró a la prensa que él no tenía nada que ver con la denuncia interpuesta por su esposa.

"No tiene nada que ver conmigo en absoluto (la denuncia de Maribel a Imelda). Ya he dicho que sean dicho múltiples razones (por las que se presentó la denuncia). Yo no estoy pidiendo nada para mí".

¿Maribel Guardia desmiente infidelidad de su esposo?

Aunque Imelda Garza-Tuñón dice tener pruebas de la supuesta infidelidad de Marco Chacón, Maribel Guardia defendió a su esposo, sin embargo, dejó claro que "no mete las manos al fuego por él".

"Mi marido hasta el día de hoy ha sido un marido maravilloso. Yo nunca me he enterado que me ponga el cuerno y si él lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, porque jamás me he enterado. Siempre está conmigo. Es mi mánager. Fue mánager de Julián. Es un hombre incondicional", respondió a los medios de comunicación la tarde del 31 de enero.

"Me siento muy amada, muy querida. Nunca ha llegado borracho. No toma, no fuma, nunca ha probado una droga. Es un hombre genuinamente bueno, aunque no meto las manos al fuego por él", concluyó.

La historia de amor de Maribel Guardia y Marco Chacón

Se conocieron en 1996, poco después de que Maribel se separara de Joan Sebastian.

Después de 14 años de relación decidieron casarse en el verano de 2010. La boda fue un evento significativo, con la presencia de Julián, quien siempre vio a Marco como una figura paterna.

La ceremonia se llevó a cabo en julio de 2010, y Maribel lució un vestido diseñado por Mitzy.

Marco Chacón es un abogado especializado en propiedad intelectual y es mánager de Maribel, también lo fue de José Julián Figueroa. Ha apoyado a su esposa y su hijastro en temas legales, como el proceso de la herencia de Joan Sebastian.