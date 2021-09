A Kate Middleton ya la hicieron cuñada otra vez: así fue la boda de su hermano James (a la que ella asistió)

El primer encuentro entre ellos fue gracias a Ella, uno de los perros que tiene el hermano de Kate Middleton: "Los dos (Ella y yo) estábamos en el South Kensington Club en Chelsea. Ella estaba acostada a mis pies debajo de la mesa; dándome cuenta de que tal vez quisiera un poco de agua, confié en ella para que se dirigiera al cuenco de agua al otro lado de la terraza. Sin embargo, se dirigió directamente a Alizée. Un poco avergonzado, fui a disculparme y traer a Ella de regreso. Pero Alizée pensó que yo era el camarero y pidió su bebida mientras seguía acariciando a Ella, que en ese momento estaba de espaldas. Poco sabía, pero acababa de conocer a mi futura esposa, todo gracias a Ella. Si no hubiera confiado en Ella, no la habría traído al South Kensington Club y ella no habría podido saludar a la mujer que se convirtió en mi prometida", dijo James Middleton a The Telegraph en marzo pasado.