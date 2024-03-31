Rey Carlos III

¿Lo acompañó Kate Middleton?: el rey Carlos reaparece tras anunciar que tiene cáncer y así luce

El rey Carlos asistió a la tradicional misa de Pascua en el Reimo Unido, siendo su mayor aparición pública tras el diagnóstico de cáncer que dio a conocer el mes pasado. El monarca se dejó ver así en la celebración.

El rey Carlos estrechó manos y conversó con el público tras acudir este domingo 31 de marzo junto con la reina y otros miembros de la familia real a una misa de Pascua en el castillo de Windsor.

Se trató de su aparición pública más significativa desde que se le diagnosticó un cáncer el mes pasado.

Así se ve ahora el rey Carlos tras diagnóstico de cáncer

El rey, en un abrigo oscuro y corbata azul brillante, sonrió mientras saludaba a los congregados afuera de la St. George's Chapel por unos cinco minutos, dándole la mano a personas que esgrimían tarjetas de buenos deseos y que tomaban fotos en un día frío de primavera.

Este es el semblante del rey Carlos al reaparecer públicamente tras anunciar que tiene cáncer.
Este es el semblante del rey Carlos al reaparecer públicamente tras anunciar que tiene cáncer.
Imagen AP

" Ustedes son muy valientes, estando aquí parados en medio del frío", les dijo el monarca a los presentes.

"Sigue con fuerzas", le expresó una persona entre la multitud cuando Carlos y la reina Camilla pasaban.

El rey saludó a algunas de las personas que lo esperaban para la misa de Pascua.
El rey saludó a algunas de las personas que lo esperaban para la misa de Pascua.
Imagen AP


La aparición del rey de 75 años se interpretó como un intento de tranquilizar a la población después de que Carlos se retirase de sus tareas públicas tras un anuncio del palacio de Buckingham, a principios de febrero, sobre que estaba en tratamiento contra una forma no especificada de cáncer.

El rey ha seguido trabajando en privado, revisando documentos del gobierno y reuniéndose con el primer ministro. Pero su presencia en un acto público habitual de la corona como la misa de Pascua se consideró un indicio de que comienza a regresar a la vista del público.

El rey Carlos reapareció en la misa de Pascua junto con otros miembros de la familia real británica.
El rey Carlos reapareció en la misa de Pascua junto con otros miembros de la familia real británica.
Imagen AP

¿Qué pasó con Kate Middleton en la misa de Pascua?

La ceremonia en sí estuvo menos concurrida de lo habitual, ya que Kate Middleton, la princesa de Gales, también está bajo tratamiento contra el cáncer y ha detenido sus apariciones públicas.

Ella y su esposo, el príncipe William, no fueron vistos en la misa. Tampoco sus tres hijos: George (10 años), Charlotte (8) y Louis (5).

Kate Middleton, quien también anunció este año que tiene cáncer, no acudió junto a su suegro a la misa de Pascua.
Kate Middleton, quien también anunció este año que tiene cáncer, no acudió junto a su suegro a la misa de Pascua.
Imagen AP


El sorpresivo anuncio de la princesa de que también ella tiene cáncer se hizo el pasado 22 de marzo tras semanas de especulaciones sobre su salud y su paradero tras una cirugía abdominal importante en febrero.

Kate Middleton no aclaró ese día qué tipo de cáncer tiene ni tampoco en qué fase está. Se especula que supuestamente sería de ovario, uterino o de colon y que aparentemente estaría en una situación temprana.

