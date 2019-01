El hermano de Kate Middleton sufre de depresión, trastorno que describe como un "cáncer mental"

Afortunadamente, tras un año de agonía, en diciembre del 2017, encontró las fuerzas para buscar ayuda profesional. Fue diagnosticado no solamente de depresión, también de Trastorno por Déficit de Atención (ADD). Y aunque sabe que su enfermedad no tiene cura, está feliz y agradecido porque ya está bajo tratamiento.

Middleton, quien aseguró que no llegó al punto de considerar el suicidio, buscó ayuda porque no quería seguir viviendo en ese estado mental. Y dijo que optó por hablar de su viacrucis emocional no solo porque que ha recuperado el entusiasmo por la vida, también porque ahora se identifica más que nunca con Heads Together, fundación para la salud mental que su cuñado, el príncipe William, su hermana la duquesa de Cambridge y el príncipe Harry apoyan con tanto entusiasmo.