Kate Middleton, el rey Carlos y Sarah Ferguson tienen cáncer: la familia real enfrenta crisis de salud

Video Lo difícil que fue para Kate Middleton contarles a sus hijos que tiene cáncer

La familia real se encuentra en medio de una crisis de salud debido al cáncer. Este 2024 tres de sus miembros han informado su padecimiento.

El anuncio de Kate Middleton fue el más reciente, quien el pasado 22 de marzo informó que ya comenzó su tratamiento.

Sarah Ferguson vuelve a luchar contra el cáncer

El primer caso de este año fue el de la duquesa de York, quien en junio de 2023 anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama. Después de someterse a una mastectomía y cirugía reconstructiva, compartió abiertamente su experiencia para concienciar sobre la importancia de los exámenes de detección y alentar a otras mujeres a hacerse chequeos regulares.

A finales de enero de este 2024, la madre de las princesas Beatrice y Eugenie informó que ahora le habían detectado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel. El padecimiento se le descubrió después de que se le extirpara un lunar canceroso durante su tratamiento por el cáncer de mama.

El rey Carlos III tendría cáncer de próstata

El monarca de la corona británica fue diagnosticado con una forma de cáncer en febrero pasado.

De acuerdo con un comunicado del Palacio de Buckingham, la enfermedad le fue detectada en etapa temprana durante su reciente tratamiento por una próstata agrandada.

Hasta el momento no se ha revelado el tipo de cáncer que padece, pero se especula que es de próstata.

Kate Middleton tiene cáncer

La princesa de Gales reapareció el 22 de marzo para confirmar que tenía problemas de salud, sin embargo, sorprendió al anunciar que eran a causa de un cáncer, del cual no especificó el tipo en el video que fue compartido en las redes sociales oficiales de la corona.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento", comunicó.

"Como pueden imaginar, esto ha tomado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien", compartió.

En su emotivo mensaje en video, la princesa Kate agradeció a quienes le han enviado mensajes de apoyo durante su recuperación y compartió que ella y el Príncipe William han estado manejando la situación en privado por el bienestar de su joven familia.