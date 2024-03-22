Kate Middleton

El príncipe Harry y Meghan Markle apoyan a Kate Middleton tras revelar que tiene cáncer

Los duques de Sussex externaron en un comunicado sus deseos para la princesa de Gales, quien este 22 de marzo dio a conocer que está enferma y, por lo tanto, se está sometiendo a un “tratamiento de quimioterapia”.

Por:Dayana Alvino
Video Kate Middleton tiene cáncer: así dio el anuncio tras casi tres meses desaparecida

El príncipe Harry y Meghan Markle externaron públicamente su apoyo a Kate Middleton, quien actualmente está en tratamiento de quimioterapia para erradicar el cáncer que padece.

Este 22 de marzo, la esposa del príncipe William reveló, por medio de un video que publicó la BBC, que descubrieron la enfermedad tras “pruebas posteriores” que le realizaron luego de la cirugía abdominal a la que se sometió en enero.

Príncipe Harry y Meghan Markle envían mensaje a Kate Middleton

A sólo unas horas de que la princesa de Gales se sincerara sobre su padecimiento, los duques de Sussex, que radican en Santa Bárbara, California, expresaron su empatía por ella.

“Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, escribieron en un comunicado, de acuerdo con Page Six.

El príncipe Harry no esclareció si tiene planes de viajar a Inglaterra para encontrarse personalmente con su cuñada, tal como lo hizo en febrero después de que se informara que su papá, el rey Carlos III, fue diagnosticado con cáncer.

Hablando sobre eso días más tarde, el hijo menor de Lady Di le aseveró a ‘Good Morning America’: “Amo a mi familia. Estoy agradecido por el hecho de que pude subirme a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él”.

En sus memorias ‘Spare’, publicadas en 2023, el duque de Sussex afirmó que Middleton le “encantaba” como pareja de su hermano.

“(Sentí que era) la hermana que nunca tuve y que siempre había querido, y me alegré de que estuviera siempre al lado de ‘Willy’”, externó.

“(Ellos) se hacían visiblemente felices el uno al otro y, por lo tanto, yo también lo era”, admitió el nieto de la fallecida reina Isabel II.

Según Us Weekly, aparentemente la buena relación que el príncipe Harry y Kate mantuvieron por años empezó a deteriorarse después de que él empezara un noviazgo con Meghan Markle.

La situación habría empeorado a raíz de que los duques de Sussex renunciaran a sus roles activos en la realeza, en enero de 2020.

Informantes dijeron en ese momento, puntualiza Daily Mail, que Middleton “extrañaba” su estrecho vínculo con su cuñado y que le preocupaba “nunca volver a estar cerca de él”.

La separación habría empeorado por las declaraciones negativas que la exactriz y su marido hicieron contra La Firma, en entrevistas como la concedida a Oprah Winfrey en marzo de 2021.

