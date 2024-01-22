Otra dura noticia en la familia real: famosa integrante tiene nuevo cáncer tras superar el de mama

Video La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?

Sarah, la duquesa de York, fue diagnosticada con un melanoma maligno que fue descubierto durante su tratamiento por cáncer de mama, informó un portavoz este 21 de enero.

El melanoma fue hallado luego de que los médicos le extirparon varios lunares mientras se encontraba en una cirugía de reconstrucción tras una mastectomía. Los doctores analizan si la enfermedad aún se encuentra en una etapa temprana.

"Claramente, otro diagnóstico tan poco tiempo después de recibir tratamiento por cáncer de mama ha sido inquietante, pero la duquesa sigue de buen ánimo", señaló el portavoz.

Sarah Ferguson tiene cáncer. Le diagnosticaron un melanoma. Imagen Getty Images

Sarah, de 64 años, exesposa del príncipe Andrew y madre de la princesa Beatrice y la princesa Eugenie, fue alguna vez un blanco favorito de los tabloides británicos. Originalmente llamada Sarah Ferguson y conocida como "Fergie", ha publicado sus memorias y es autora de varios libros para niños, al igual que de un romance histórico para adultos.

Kate Middleton y el rey Carlos tienen problemas de salud

El anuncio se hizo cinco días después de que informaron sobre los problemas de salud que sufren dos integrantes más de la familia real británica.

Kate Middleton, princesa de Gales, se sometió a una cirugía abdominal, se informó el pasado 17 de enero. La cirugía fue exitosa y se espera que la esposa del príncipe William permanezca en el hospital entre 10 y 14 días.

Horas después de este anuncio, el palacio de Buckingham dio a conocer que el rey Carlos III se hospitalizaría esta semana para recibir tratamiento por un problema de próstata. Según el comunicado oficial, se trata de una condición "benigna" que requiere de un "procedimiento correctivo".