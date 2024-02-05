Rey Carlos III es diagnosticado con cáncer: estos son los detalles sobre su salud

Video El Rey Carlos III lucha contra el cáncer: ya comenzó su tratamiento para vencer la cruel enfermedad

El rey británico, Carlos III, ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer que no ha sido especificado, informó este lunes el Palacio de Buckingham.

En un comunicado, la casa real explicó que el tumor le fue descubierto en el reciente proceso quirúrgico para tratar un agrandamiento de próstata a finales de enero.

“Durante el reciente proceso hospitalario del rey para un agrandamiento de próstata benigno, se descubrió un asunto de preocupación diferente. Las pruebas diagnósticas subsiguientes han identificado una forma de cáncer”, señala el escrito.

La corporación pública BBC detalló que no se trataría de cáncer de próstata.

El monarca, de 75 años, comenzó hoy mismo un “calendario de tratamientos regulares”, durante los cuales suspenderá sus actividades públicas, según Buckingham.

Pese a cancelar sus próximas actividades públicas, el rey Carlos III seguirá desarrollando su trabajo de despacho con normalidad.

“Su Majestad ha elegido compartir su diagnóstico para evitar las especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión ciudadana hacia todos aquellos en el mundo que están afectados por el cáncer”, dice el texto.

Añaden que el padre de los príncipes William y Harry se siente “muy positivo” sobre su tratamiento oncológico y pretende “regresar a la plena actividad pública tan pronto como sea posible”.

El monarca expresó además su agradecimiento al equipo médico que le ha atendido por su “rápida intervención”, que hizo posible su reciente proceso quirúrgico.