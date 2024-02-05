Príncipe / Rey Carlos

Rey Carlos III es diagnosticado con cáncer: estos son los detalles sobre su salud

El Palacio de Buckingham dio a conocer la noticia mediante un comunicado. Hasta el momento, no han especificado qué tipo de cáncer padece el monarca, quien recientemente abandonó el hospital.

Univision Fallback Image
Por:
Univision.com y EFE.
Video El Rey Carlos III lucha contra el cáncer: ya comenzó su tratamiento para vencer la cruel enfermedad

El rey británico, Carlos III, ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer que no ha sido especificado, informó este lunes el Palacio de Buckingham.

En un comunicado, la casa real explicó que el tumor le fue descubierto en el reciente proceso quirúrgico para tratar un agrandamiento de próstata a finales de enero.

PUBLICIDAD

Más sobre Príncipe / Rey Carlos

Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"
2 mins

Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"

Univision Famosos
Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”
3 mins

Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”

Univision Famosos
Kate Middleton, el rey Carlos y Sarah Ferguson tienen cáncer: la familia real enfrenta crisis de salud
2 mins

Kate Middleton, el rey Carlos y Sarah Ferguson tienen cáncer: la familia real enfrenta crisis de salud

Univision Famosos
¿Qué pasaría si el rey Carlos III falleciera a causa del cáncer?
0:58

¿Qué pasaría si el rey Carlos III falleciera a causa del cáncer?

Univision Famosos
El Rey Carlos III lucha contra el cáncer: ya comenzó su tratamiento para vencer la cruel enfermedad
1:28

El Rey Carlos III lucha contra el cáncer: ya comenzó su tratamiento para vencer la cruel enfermedad

Univision Famosos
Sonriente y acompañado de la reina Camilla, el rey Carlos sale del hospital
2 mins

Sonriente y acompañado de la reina Camilla, el rey Carlos sale del hospital

Univision Famosos
El Rey Carlos fue intervenido de la próstata: la reina Camilla da detalles de su salud
2 mins

El Rey Carlos fue intervenido de la próstata: la reina Camilla da detalles de su salud

Univision Famosos
Kate Middleton no es la única: confirman otra hospitalización en la familia real británica
1 mins

Kate Middleton no es la única: confirman otra hospitalización en la familia real británica

Univision Famosos
La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?
1:15

La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?

Univision Famosos
El look de Kate, el protagonismo de sus hijos y más en el primer Trooping The Colour del rey Carlos III
2 mins

El look de Kate, el protagonismo de sus hijos y más en el primer Trooping The Colour del rey Carlos III

Univision Famosos

“Durante el reciente proceso hospitalario del rey para un agrandamiento de próstata benigno, se descubrió un asunto de preocupación diferente. Las pruebas diagnósticas subsiguientes han identificado una forma de cáncer”, señala el escrito.

La corporación pública BBC detalló que no se trataría de cáncer de próstata.

El monarca, de 75 años, comenzó hoy mismo un “calendario de tratamientos regulares”, durante los cuales suspenderá sus actividades públicas, según Buckingham.

Pese a cancelar sus próximas actividades públicas, el rey Carlos III seguirá desarrollando su trabajo de despacho con normalidad.

“Su Majestad ha elegido compartir su diagnóstico para evitar las especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión ciudadana hacia todos aquellos en el mundo que están afectados por el cáncer”, dice el texto.

Añaden que el padre de los príncipes William y Harry se siente “muy positivo” sobre su tratamiento oncológico y pretende “regresar a la plena actividad pública tan pronto como sea posible”.

El monarca expresó además su agradecimiento al equipo médico que le ha atendido por su “rápida intervención”, que hizo posible su reciente proceso quirúrgico.

El pasado 26 de enero, él ingresó en el hospital London Clinic, en el centro de la capital británica, para someterse a la intervención para el agrandamiento de próstata, como había sido anunciado nueve días antes.

Relacionados:
Príncipe / Rey Carloscancer

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD