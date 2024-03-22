Famosos

Kate Middleton tiene cáncer: informa que está en quimioterapia

Kate Middleton, esposa del príncipe William, reapareció en redes sociales y reveló diagnóstico de cáncer.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Kate Middleton tiene cáncer: así dio el anuncio tras casi tres meses desaparecida

Kate Middleton, Princesa de Gales, reapareció en redes sociales oficiales tras una ola de especulaciones para informar sobre su diagnóstico de cáncer.

Kate Middleton revela que tiene cáncer

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Actor de 'Cita a Ciegas' denuncia ataque en la misma zona donde asesinaron a Fede Dorcaz
1 mins

Actor de 'Cita a Ciegas' denuncia ataque en la misma zona donde asesinaron a Fede Dorcaz

Univision Famosos
Claudia Martín sufre dolorosa pérdida en la recta final de su embarazo: "Fuiste mi ángel"
1 mins

Claudia Martín sufre dolorosa pérdida en la recta final de su embarazo: "Fuiste mi ángel"

Univision Famosos
Kate del Castillo aparece con nuevo bebé en brazos y anuncia: “Panchito ya tiene una hermanita”
1 mins

Kate del Castillo aparece con nuevo bebé en brazos y anuncia: “Panchito ya tiene una hermanita”

Univision Famosos
¡Los hijos de Ana Patricia están enormes! Así lucen Giuletta y Gael
0:59

¡Los hijos de Ana Patricia están enormes! Así lucen Giuletta y Gael

Univision Famosos
Emiliano Aguilar no habría sido invitado a premios: su presencia “nunca fue contemplada”
3 mins

Emiliano Aguilar no habría sido invitado a premios: su presencia “nunca fue contemplada”

Univision Famosos
Lupillo Rivera afirma que Belinda se tomaba fotos y se “las mandaba”: “Nunca agarré mi celular”
3 mins

Lupillo Rivera afirma que Belinda se tomaba fotos y se “las mandaba”: “Nunca agarré mi celular”

Univision Famosos
Niurka asevera que la polémica con Juan Osorio le "arrebató la inocencia"
1:11

Niurka asevera que la polémica con Juan Osorio le "arrebató la inocencia"

Univision Famosos
Ana Patricia así disfruta de un "amor sincero" tras anunciar su separación: "Te llena de besos"
0:56

Ana Patricia así disfruta de un "amor sincero" tras anunciar su separación: "Te llena de besos"

Univision Famosos
Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira: él la demandó por millones
2 mins

Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira: él la demandó por millones

Univision Famosos
Muere madre de Iker 'El Niño Millonario': el pequeño acababa de celebrar su cumpleaños 9 junto a ella
1:02

Muere madre de Iker 'El Niño Millonario': el pequeño acababa de celebrar su cumpleaños 9 junto a ella

Univision Famosos

A través de la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales, la esposa de príncipe William aseguró en le video publicado este 22 de marzo que está “volviéndose más fuerte” bajo tratamiento de quimioterapias.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, comunicó.

Kate Middleton, quien desde enero pasado no hacía una aparición pública oficial, habló sobre que “han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien”.
La mamá de George, Charlotte y Louis agradeció las muestras de cariño que recibió durante estos meses de ausencia tras su intervención.

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía", declaró.

Middleton, de 42 años, señaló que “esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”.

Asimismo, la Princesa de Gales confesó que está siendo un proceso difícil en temas de recuperación, pero aún más para comunicarse con sus hijos y hacerles saber que va a estar bien.

PUBLICIDAD

"Como puedes imaginar, esto ha tomado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiado para ellos y asegurarles que voy a estar bien”, compartió.

Relacionados:
FamososKate MiddletonRealezaFamilia RealCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD