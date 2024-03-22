Kate Middleton tiene cáncer: informa que está en quimioterapia

Kate Middleton, Princesa de Gales, reapareció en redes sociales oficiales tras una ola de especulaciones para informar sobre su diagnóstico de cáncer.

Kate Middleton revela que tiene cáncer

A través de la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales, la esposa de príncipe William aseguró en le video publicado este 22 de marzo que está “volviéndose más fuerte” bajo tratamiento de quimioterapias.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, comunicó.

Kate Middleton, quien desde enero pasado no hacía una aparición pública oficial, habló sobre que “han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien”.

La mamá de George, Charlotte y Louis agradeció las muestras de cariño que recibió durante estos meses de ausencia tras su intervención.

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía", declaró.

Middleton, de 42 años, señaló que “esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”.

Asimismo, la Princesa de Gales confesó que está siendo un proceso difícil en temas de recuperación, pero aún más para comunicarse con sus hijos y hacerles saber que va a estar bien.

