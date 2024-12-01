Revelan por qué Frida Sofía no habría estado en el homenaje póstumo a su abuela Silvia Pinal

Video En llanto, Frida Sofía revela cómo se despidió de su abuela Silvia Pinal: esto le dijo

Se han revelado detalles de la supuesta razón que habría detrás de la aparente ausencia de Frida Sofía en el homenaje póstumo a su abuela Silvia Pinal, quien murió el pasado jueves 28 de noviembre.

Este sábado 30, la legendaria actriz fue homenajeada en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, considerado el recinto cultural por excelencia en ese país.

Ahí estuvo de cuerpo presente y escoltada por las mujeres de la dinastía Pinal como Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero.

Frida Sofía no apareció junto a las otras integrantes de la dinastía durante el homenaje póstumo a su abuela Silvia Pinal. Imagen AP



Sin embargo, resaltó la ausencia de su nieta Frida Sofía, quien reside en Miami distanciada de su familia materna.

¿Por qué no llegó Frida Sofía al homenaje a Silvia Pinal?

Iván Cochegrus, amigo cercano de Silvia Pinal y de su familia, aseguró a TVNotas que "él estuvo presente" en la supuesta "llamada entre Alejandra (Guzmán) y Frida" cuando la hija de la cantante pudo despedirse de su abuela antes de morir.

Aparentemente madre e hija habrían acordado comprar algún vuelo para que Frida Sofía pudiera llegar a México, pero esto presuntamente no se logró.

"Dijeron: 'Hay que comprar vuelos', pero no los encontraron porque era el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es un día muy complicado", contó el productor teatral.

"Todos estábamos a la espera de que llegara, pero no sé si al otro día u hoy en la tarde, pero no se logró", alegó.

Efigenia Ramos, asistente personal de doña Silvia Pinal, también coincidió con la versión de Iván Cochegrus respecto a la supuesta razón por la que no se le vio a Frida Sofía en los funerales.

"Como ayer fue Día de Acción de Gracias en Estados Unidos entonces no encontró vuelo", dijo la mujer a medios como el programa Hoy afuera de la funeraria donde fueron cremados los restos de quien fue su "jefa".

Un día antes durante el velorio, Pablo Moctezuma, padre de la joven cantante dijo que "esperaba" que su hija pudiera estar presente en el adiós a su abuela.

Sin embargo, Frida Sofía no salió a explicar de manera inmediata en redes sociales el motivo por el que no se le vio en el homenaje junto a su familia.

Durante el acto y después, la hija de Alejandra Guzmán publicó un par de mensajes dedicados a Silvia Pinal, pero no dejó evidencia si estaba en Miami o en algún otro sitio.

" 'Alejada' siempre estuve, pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre de las cuales dos ahora son mis ángeles: mi hermana Natasha y mi abuela Pinal", escribió en uno de ellos.

Este es el mensaje que Frida Sofía publicó tras no ser vista en el homenaje póstumo a su abuela Silvia Pinal en México. Imagen Frida Sofía/Instagram



Frida Sofía ha estado distanciada de su madre y de la familia Pinal desde por lo menos 2018.

La supuesta reconciliación tras la muerte de Silvia Pinal

Diversos medios en México han destacado que la muerte de doña Silvia Pinal habría propiciado una supuesta reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía.

Esto se presume luego de que la roquera aseguró que hubo un acercamiento con su hija en los momentos previos a la muerte de su famosa madre.

"Es parte de la familia, y tiene los apellidos, y tiene la sangre, ¿cómo no lo voy a compartir con ella? Yo soy su madre y yo perdí a mi madre, y ella es sangre de la sangre de mi madre, entonces ¿cómo no lo vamos a compartir? Ella se despidió, tuvo esa suerte, y tuvo ese derecho, y la honró", mencionó.

Sin embargo, la artista no dio mayores detalles ni tampoco fue clara en decir que esto haya sido una reconciliación entre ellas.

Tampoco Frida Sofía salió de manera inmediata a aclarar que la relación con su madre se haya restablecido.