Silvia Pinal

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Efigenia Ramos reveló que tras la muerte de Silvia Pinal fue liquidada y ahora vende comida en su negocio familiar.

Por:Ashbya Meré
Video ¿Desmantelan casa de Silvia Pinal? Habrían sacado el cuadro de Diego Rivera y otros artículos

Efigenia Ramos fue la asistente personal de Silvia Pinal durante 35 años y, tras la muerte de la actriz, recuperó su vida alejada del mundo del espectáculo, ahora vende comida para vivir con el dinero de su liquidación.

El emprendimiento comenzó durante la pandemia, pero tras despedirse de la familia Pinal se ha enfocado por completo al negocio junto a su hijo Aldo.

" Hacemos comidas corridas y también gourmet para eventos, fiestas. A mi jefa le hacía el bacalao y los romeritos para Navidad", contó a TVNotas.

Efigenia compartió que cuando la madre de Alejandra Guzmán dejó de tener menos actividad, ella le cocinaba.

"Yo le hacía de comer a la señora Silvia, ella nunca cocinó. Hace muchos años tenía en su recámara su tostador y su horno de microondas y se preparaba algunas cosas. Le encantaban las tostadas de pata, los chiles en nogada, salmón, comida mexicana, tacos dorados, a cada rato. Comía de todo", reveló a la revista.

Ramos dejó claro que se despidió en buenos términos con la familia Pinal, incluso rechazó las ofertas de trabajo que Luis Enrique Guzmán y Frida Sofía le ofrecieron.

"Me liquidaron. El negocio lo hemos hecho poco a poco (…) Luis Enrique y su hija Schersa me ofrecían trabajo. Le cuidaría muy bien su dinero, como con la jefa. La relación fue muy padre con ellos, ya una cuestión laboral es diferente. También Frida me dijo: 'Vente para Estados Unidos'".

Por el momento, Efigenia no piensa en convertir su negocio familiar en un restaurante por "miedo" a la "inseguridad" de la Ciudad de México. Sin embargo, sabe que se aproxima una época de mucho trabajo en diciembre.

Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, vende comida tras su muerte.
¿Qué le heredó Silvia Pinal a Efigenia Ramos?

Tras 35 años como asistente, Efigenia compartió a la revista que Silvia Pinal la incluyó en el testamento, pero prefirió no revelar los detalles.

"Me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Una de las hijas, no puedo decir nombres, fue quien pidió se hiciera la carta, pero de eso prefiero no hablar (…) La herencia todavía no se ha repartido. Hubo una lectura, pero fue informal. Sí sé qué me dejó, pero prefiero no hablar de eso", finalizó.

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024 por complicaciones de una neumonía.

Silvia Pinal

