Frida Sofía de luto: seis meses después de la muerte de Silvia Pinal pierde a otro de sus abuelos
La hija de Alejandra Guzmán se viste nuevamente de luto con la muerte de su abuelo paterno don Cayetano Moctezuma, un importante empresario restaurantero de México. Frida Reaccionó en redes.
Frida Sofía está nuevamente de luto, su abuelo paterno falleció la tarde del 10 de junio, así lo informó en sus historias de Instagram con una tierna foto de su infancia donde aparece con él.
Don Cayetano Moctezuma de la Fuente murió a los 87 años a causa de cáncer, confirmó Pedro Moctezuma, uno de sus hijos a través de las redes sociales.
"Dejas un vacío en nuestras almas y corazones, pero también dejas un legado de amor, de fortaleza, de lealtad, de perseverancia, de lucha, de alegría y un ejemplo del hombre más chingón que conocí en la vida. Gracias, gracias, gracias por tanto Padre amado", es parte de lo que escribió el tío de Frida Sofía.
"Eres mi héroe de la vida, te amo. ¡Hasta la eternidad! gracias por enseñarme a jamás rendirme, eso lo aprendí de ti, tu pasión por la vida contagiaba al más triste, mi chato hermoso, el mejor padre del mundo. Vuela alto padre hermoso", añadió en otro párrafo.
Los servicios funerarios se llevarán a cabo este 11 de junio en la Ciudad de México y se desconoce si Frida Sofía o Alejandra Guzmán vayan a asistir.
Fue el 28 de noviembre de 2024 cuando Silvia Pinal murió y la hija de ‘La Reina de Corazones’ no asistió al funeral.
¿Quién era el abuelo de Frida Sofía?
Cayetano Moctezuma de la Fuente fue un reconocido empresario en el ámbito restaurantero de la Ciudad de México. Junto a su esposa, Estela Moctezuma, desarrolló una exitosa trayectoria en este sector, fundando restaurantes de renombre como El Candelero, que incluso atrajo a celebridades como María Félix en su inauguración en 1996.