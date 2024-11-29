Frida Sofía

¿Silvia Pinal hizo el “milagro” de reconciliar a Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía?

El fallecimiento de Silvia Pinal habría propiciado un acercamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Aunque se especula que la nieta de la primera actriz asistirá a su funeral, ella no lo ha confirmado.

Por:
Elizabeth González.
El fallecimiento de Silvia Pinal habría logrado un acercamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, quienes llevan años distanciadas.

La ‘Reina de Rock’ reveló, durante la conferencia que se realizó al interior de la funeraria donde se están velando los restos de la ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano’, que el lecho de muerte de su madre propició un acercamiento con su hija, quien a pesar de la distancia, ya que reside en Miami, sí pudo despedirse de su abuela.

“Es parte de la familia, y tiene los apellidos, y tiene la sangre, ¿cómo no lo voy a compartir con ella? Yo soy su madre y yo perdí a mi madre, y ella es sangre de la sangre de mi madre, entonces ¿cómo no lo vamos a compartir? Ella se despidió, tuvo esa suerte, y tuvo ese derecho, y la honró”, mencionó brevemente este 29 de noviembre.

Alejandra Guzmán no dio detalles del acercamiento con su hija ni mucho menos reveló quién de las dos tomó la iniciativa. Sin embargo, puntualizó que Silvia Pinal logró lo impensable con Frida Sofía.

“Ella hizo este milagro, solo ella”, sentenció.

Alejandra Guzmán habría buscado a Frida Sofía para que se despidiera de su abuela

En entrevista con ‘De Primera Mano’, el productor Iván Cochegrus aseguró que fue Alejandra Guzmán quien buscó a su hija para que ésta pudiera despedirse de su abuela a través de una llamada telefónica.

“Fue Alejandra. Alejandra con su corazón”, declaró. “Es su familia. Es su hija. Tenía que informarle lo que estaba pasando. “Es donde te digo que interviene tanto la señora Pinal, que era tanta la fuerza y el cariño de la señora que creo que en ese momento no hubo más que amor”, agregó.

El productor especificó que en esa llamada que sostuvieron Alejandra Guzmán y Frida Sofía no hubo reclamos y que “fue solo amor”.

“Fue ‘pásame a mi abuelita’. Le habló”, dijo.

“(Fueron palabras) bellísimas, hermosas, muy similares a las que ella publicó (en Instagram), donde le decía precisamente que ya iba a estar Viridiana, su hermana de ella (Natasha Moctezuma), que la iban a esperar, con un sentimiento muy grande, con un amor muy grande y pues qué bonito que la señora Pinal pudo sellar con broche de oro que esta familia esté totalmente unida ya”.

Finalmente, Iván Cochegrus ventiló que tanto la hija de Enrique Guzmán como el resto de la dinastía Pinal le hicieron saber a Frida Sofía “que eran su familia”.

“Alejandra también le dijo que es su familia y todos le dijeron que eran su familia, que es parte de esta sangre y eso es bellísimo. Yo creo que ese fue un milagro de la señora Pinal, que tanto fue su fuerza para lograrlo”, finalizó.

Aunque se especula que Frida Sofía asistirá al funeral de Silvia Pinal, la joven cantante no lo ha confirmado. Sin embargo, en sus redes sociales ha estado arremetiendo contra aquellas personas que le piden “se reconcilie” con su mamá.

